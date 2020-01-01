الاتفاق يفقد أخطر أسلحته أمام الهلال

المهاجم الخطير لن يلحق باللقاء

يُواصل الاتفاق السعودي بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي استعداداته لمواجهة الهلال مساء السبت القادم في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ويبدو أنه لن يستطيع الاعتماد على مهاجمه نعيم السليتي رغم جهد الجهاز الطبي والبدني خلال الأيام الماضية لتجهيزه للقاء.

المهاجم التونسي كان قد تعرض لإصابة خلال التدريبات لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي في نهاية يناير الماضي، وقد غاب عن المباراة بجانب المباريات التالية ضد الأهلي والحزم والفيصلي وأبها.

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وقد سافر اللاعب التونسي للإمارات حيث خضع هناك لفحوصات طبية في أحد المراكز الطبية المتقدمة بعد أسبوعين تقريبًا من علاجه في السعودية وعدم تحسن حالته، وكانت التوقعات ترجح عودته أمام الهلال في السابع من مارس الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن فرص المهاجم في اللحاق بمباراة ملعب جامعة الملك سعود بالرياض تضاءلت بقوة بعد غيابه عن مران الأمس.

وأضافت الصحيفة أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مؤخرًا أظهرت حاجته للمزيد من الوقت للتعافي تمامًا من إصابته في العضلة الخلفية.

يُشار ألى أن الاتفاق ضم السليتي لاعب منتخب تونس من نادي ديجون الفرنسي مقابل 5 ملايين يورو تقريبًا خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ويُقدم اللاعب موسمًا جيدًا جدًا في الدوري السعودي وقد لعب 15 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، وسجل أيضًا هدفين خلال 3 مباريات ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.