ماجد التويجري: تصنيف فيفا والأرقام يؤكدان أن اختيار الأهلي لميلويفيتش خاطئ

الناقد الرياضي يتحدث عن خيارات الأهلي الفنية

انتقد الناقد الرياضي ماجد التويجري قرار إدارة الأهلي السعودي التعاقد مع الصربي فلادان ميلويفيتش مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

ميلويفيتش هو المدرب الخامس للأهلي هذا الموسم في الدوري السعودي، وقد سبقه الرباعي ماركو برانكوفيتش وصالح المحمدي وكريستيان جروس ومازن بهكلي.

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وقد وقع بطل صربيا مرتين مع النجم الأحمر على عقد يمتد لموسم ونصف مقابل حصوله على 14 مليون ريال سعودي، وأعلن الأهلي أن المشرف العام على الكرة "منصور بن مشعل" تكفل بقيمة مقدم العقد ورواتب المدرب حتى نهاية الموسم الجاري.

التويجري تحدث عبر برنامج كورة على فضائية روتانا مؤكدًا أن الأهلي مازال يتخبط إداريًا وفنيًا وأن قراره اختيار ميلويفيتش بدلًا من صالح المحمدي لم يكن قرارًا سليمًا.

وأضاف "ليسمح لي أصحاب القرار داخل الأهلي، وأتمنى أن يتقبل الأمير منصور بن مشعل هذا الرأي بصدر رحب. مازال العمل الإداري والفني داخل الأهلي في تخبط".

"الدليل، أعلى تصنيف من فيفا لمدرب النصر روي فيتوريا هو الـ12، فيما هو الـ14 لفابيو كاريلي مدرب الاتحاد والـ16 بالنسبة لرازفان لوشيسكو مدرب الهلال، بينما التصنيف الحالي لمدرب الأهلي الجديد هو 111، وقد كان سابقًا الـ329 على العالم".

تابع قائلًا "أدار المدرب 345 مباراة مع مختلف الفرق التي عمل معها، فاز في 207 وتعادل في 68 وخسر 70 مباراة، أعتقد أن الأرقام والتصنيف تؤكد أنه ليس ضالة الأهلي".

أتم "رغم أنني لا أمتلك قناعة كبيرة في المدرب السعودي، لكن تمنيت من الأمير منصور بن مشعل أن منح الفرصة لصالح المحمدي اين الوطن الذي خلق توليفة ممتازة وفاز في 3 مباريات من 4 حين تولى مهمة تدريب الفريق، هكذا يجب تقييم الأمور".