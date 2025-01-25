"اللاعب السعودي لا ينضج قبل 25 عامًا" .. نصيحة نصراوية برحيل "بديل" كريستيانو رونالدو عن النادي!

رسالة صادمة للاعبي النصر..

بينما يسعى نادي النصر، نحو دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بمهاجم جديد يجاور كريستيانو رونالدو، في الفترة الشتوية، ظهرت مطالب لأحد اللاعبين الحاليين بالرحيل عن قلعة العالمي، لصعوبة الاعتماد عليه بصورة أساسية.

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وذكرت تقارير إعلامية بأن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع الكولومبي جون دوران، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، والذي لا يُمانع اللعب برفقة كريستيانو رونالدو، إلا أن إدارة النادي ترفض الموافقة على رحيله إلا بمقابل مادي كبير، يصل إلى 100 مليون يورو، علمًا بأن المهاجم صاحب الـ21 عامًا، سجل 12 هدفًا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي الجاري.

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ووجه الإعلامي الرياضي محمد الغامدي، عبر برنامج "جلسة نصر"، نصيحة إلى سعد حقوي، مهاجم النصر الشاب، بأنه في حالة تصعيده إلى الفريق الأول، يتم تجديد عقده لمدة 5 مواسم، قبل إعارته إلى فريق آخر، ومن ثمّ متابعته خلال السنوات الثلاث الأولى، لاكتشاف مدى قدرته على إفادة الفريق.

وأكد الغامدي أنه لا يمكن لسعد حقوي، أو محمد مران، أن يكونا لاعبين احتياطيين لكريستيانو رونالدو، مضيفًا "اللاعب السعودي لا ينضج إلا بعد 25 عامًا، ومهما تعرض لضغط وصبر، فإنه لا ينجح".

وشارك سعد حقوي "19 عامًا"، في 3 مباريات مع الفريق الأول بالنصر، في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، بإجمالي 49 دقيقة، فيما صنع تمريرة حاسمة إلى كريستيانو رونالدو في مباراة الخليج، والتي انتهت بفوز فارس نجد بنتيجة (3-1).

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أما عن محمد مران "23 عامًا"، فقد شارك في 10 مباريات مع النصر بجميع المسابقات، بإجمالي 106 دقيقة، فيما لم يسجل أو يصنع للفريق منذ بداية الموسم الجاري.