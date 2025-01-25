الأمور تحدث .. إشارة واضحة من جون دوران على اهتمامه بمفاوضات النصر السعودي

صورة رصدها أحد جماهير العالمي

يبدو أن النجم الكولومبي جون دوران، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، الذي يتصدر قائمة اهتمامات العالمي في الميركاتو الشتوي الجاري، ينشغل كثيرًا بهذا الاهتمام ولديه رغبة في ارتداء القميص الأصفر في أسرع وقت.

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وارتبط اسم دوران بالنصر خلال الساعات الماضية، حيث ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن العالمي يستعد للتعاقد مع مهاجم أستون فيلا، بعد رفض العروض المقدمة من وست هام لضم الدولي الكولومبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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ونشر أحد الحسابات الجماهيرية لنادي النصر صورة أرسلها أحد مشجعي النادي السعودي من حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام"، تظهر أن دوران يشاهد منشورًا من جماهير النصر تطالبه بالانضمام إلى العالمي في الميركاتو الشتوي.

وكانت شبكة "العربية"، قد أكدت عبر مصادر لها، رغبة دوران في الانتقال إلى النصر، إلا أن ذات المصادر كشفت عن عدم تقديم النادي السعودي لأي عرض رسمي لضمه حتى الآن.

وأضافت المصادر: "حتى اللحظة لم يتم تقديم أي عرض رسمي من قبل نادي النصر للتعاقد مع جون دوران، لكن هناك محادثات مع جوناثان هيريرا، وكيل اللاعب".

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وكثفت جماهير النصر من ضغطها على إدارة النادي ولجنة الاستقطابات السعودية من أجل التعاقد مع دوران، حيث تشير تقارير أخرى إلى أن النصر يجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو "394 مليون ريال سعودي"؛ من أجل محاولة إقناع الفريق الإنجليزي بـ"بيع" عقد اللاعب.

وكان جون دوران قد انضم إلى أستون فيلا في يناير 2023، قادمًا من صفوف شيكاغو فاير؛ مسجلًا 20 هدفًا خلال 77 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.