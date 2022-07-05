نصيحة روني التي قد تطيح برونالدو خارج مانشستر يونايتد!

هل يرحل النجم البرتغالي عن الشياطين الحمر؟

نصيحة من النجم الإنجليزي السابق واين روني، لكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد قد لا تسير في مصلحة مدربه إريك تين هاج، وسط الأنباء المتزايدة حول رحيله عن الشياطين الحمر.

حالة من الجدل داخل مانشستر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طلب رونالدو الرحيل عن النادي، بسبب رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهي البطولة التي لا يشارك بها فريقه الحالي.

ووسط اهتمام من نابولي، تشيلسي، روما وبايرن ميونخ بضمه، استشهدت صحيفة "ميرور" البريطانية بتصريحات سابقة لروني العام الماضي بعد عودة رونالدو إلى يونايتد قادمًا من يوفنتوس.

وقال روني في تصريحاته التي نقلتها "ميرور":"لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم، لقد فاز بالألقاب في كل مكان ذهب إليه، سوف سيسجل الكثير من الأهداف، منها بعض ركلات الجزاء أيضًا، ولكن أين يمكنه اللعب؟ كمهاجم صريح؟".

وأضاف:"هو مهاجم وأي زميل له بنفس المركز على أرض الملعب، سيكون عليه بذل المزيد من الجهد، لأنه عندما يكون لديك رونالدو فأنت تريده أن يتواجد بمنطقة الجزاء للاستفادة منه بأقصى درجة ممكنة، وأتوقع أنه سيكون مؤثرًا معهم الموسم القادم".

وقالت الصحيفة إن حديث روني لا يسير في صالح تين هاج، الذي دائمًا ما يطلب من جميع اللاعبين العمل بجد بنفس الدرجة، وهو الأمر الذي قد يحرم النجم البرتغالي من أي استثناء على أرض الملعب.

Chelsea have been offered both Cristiano Ronaldo and Neymar this summer, according to the Evening Standard 😳 pic.twitter.com/G8SMEFNGRE — GOAL (@goal) July 4, 2022

ولذلك قد لا يفضل تين هاج بقاء رونالدو، لأن صاحب الـ37 سنة اعتاد خلال السنوات القليلة الماضية، على الاكتفاء بالتواجد في مناطق الخطورة وتسجيل الأهداف، وعدم المشاركة بشكل فعال بالمنظومة الجماعية للضغط على الخصم خلال مرحلة عدم امتلاك الكرة.

جدير بالذكر أن رونالدو ظهر بشكل جيد مع مانشستر خلال الموسم الماضي، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 3 في 38 مباراة بقميص الفريق بكل البطولات.

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