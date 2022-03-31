نصف عرض باريس .. الكشف عن راتب مبابي في ريال مدريد

لمدة عام ونصف، ركز نادي ريال مدريد الإسباني كافة جهوده على لحظة وصول الفرنسي كيليان مبابي إلى "سانتياجو برنابيو"، خاصة من الجانب الاقتصادي.

وأمضى ريال مدريد سنوات في إعطاء الأولوية لتقوية اقتصاد النادي بدلًا من المكاسب الرياضية السريعة على أرض الملعب.

وجاءت الإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية جائحة فيروس كورونا لتمنح ريال مدريد حالة من الاسترخاء، حيث يمكن أن يواجه النادي الملكي فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بأفضل طريقة ممكنة.

ما هو راتب مبابي المتوقع في ريال مدريد؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن تكلفة وصول مبابي إلى ريال مدريد، بعيدًا عن المكافأة التي سيحصل عليها اللاعب عند الوصول مجانًا في نهاية الموسم من باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يبلغ راتب مبابي في "سانتياجو برنابيو" 25 مليون يورو سنويًا، وهو أقل من نصف ما عرضه عليه باريس سان جيرمان للتجديد.

ما هو هدف ريال مدريد التالي؟

التعاقد المرتقب مع مبابي، دفع جماهير ريال مدريد لطلب المزيد، وبغض النظر عن مدى أهمية اللاعب الفرنسي، يبدو أن هناك ضربة أخرى.

ويبدو أن التحرك الآن سيكون نحو النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

لكن عملية التعاقد مع هالاند ستكون مكلفة للغاية، وقد تصل إلى 350 مليون يورو، باحتساب راتب اللاعب وتكلفة الانتقالات، وعمولات والد ووكيل اللاعب.

وربما يحصل هالاند على راتب قريب مما سيحصل عليه مبابي، وهو ما قد يجعل الأمور الاقتصادية تتأزم قليلًا في ريال مدريد.

ويبدو أن لحظة القرار قد حانت، وإذا كانت الأرقام داخل الحد الذي تفكر فيه إدارة ريال مدريد، سوف يسعون لمحاولة الاتفاق مع النرويجي، وإلا سوف تتغير الخطة.

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