نشرة جول | زياش يتحدى أياكس وصراع على نجم تشيلسي في ألمانيا

مجموعة من أحدث وأبرز الأخبار لصباح الخميس

نستعرض معاً مجموعة من الأخبار والتصريحات الكروية الأبرز ليوم الخميس التاسع من أبريل 2020.

ساني يوضح تطور حالته

تحدث ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، عن تطور إصابته وتعافيه، وأكد أن لو أمم أوروبا كانت أُقيمت في موعدها كان سيكون جاهزاً.

اللاعب تحدث مع موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم وذكر أن في حال عودة الكرة ستكون لمصلحته لأنه تعافى، وسيكون جاهزاً للعب مباشرة.

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تجديد عقد تياجو ألكانتارا

اقترب بايرن ميونخ للتوصل لاتفاق مع نجم خط وسطه الإسباني تياجو ألكانتارا لتمديد عقده خلال الأيام المقبلة. المزيد من التفاصيل هنا.

صراع من أجل ضم روديجر

أوضحت "سكاي" الألمانية أن هناك صراع في البوندسليجا بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند للتعاقد مع أنتونيو روديجر، مدافع تشيلسي.

وذكر التقرير أن النادي الإنجليزي ليس عازماً على بيع الدولي الألماني وسيعمل على تمديد عقده، وذلك بعد تعافيه من الإصابة مؤخراً.

زياش يتحدى أياكس

بحسب "AD" الهولندية، فأن حكيم زياش، نجم أياكس، لن يستمر مع الفريق في حال استكمال منافسات الدوري الهولندي بعد يونيو القادم.

وأفاد التقرير أن زياش سينتقل لناديه الجديد تشيلسي مع بداية عقده في يوليو المقبل، ولن يسمح لأياكس بالاستفادة بقرارات الاتحاد الدولي بخصوص تمديد العقود.

يوفنتوس يغري باريس سان جيرمان لضم إيكاردي

أوضحت "توتوسبورت" أن يوفنتوس سيتحرك لضم ماورو إيكاردي حتى لو فعل باريس سان جيرمان خيار شرائه نهائياً من إنتر.

وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس سيعرض عدداً من اللاعبين المطلوبين من قبل النادي الفرنسي مثل أليكس ساندرو وميراليم بيانيتش للحصول على المهاجم الأرجنتيني.