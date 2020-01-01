بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد نجمه المطلوب في برشلونة

بايرن ميونخ بات قريبًا من غلق ملف تجديد نجومه

يقترب نادي بايرن ميونخ من تجديد عقده لاعب الفريق المطلوب في برشلونة ، تياجو ألكانتارا، والذي ينتهي في صيف 2021.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ برشلونة يحاول استعادة موهبة اللاماسيا لدعم خط الوسط.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية إنّ بايرن ميونخ سوف يمدد عقد تياجو حتى 2023 بعد أن أصبح ركيزة رئيسية في تشكيل المدرب هانز فليك.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ مفاوضات التمديد مستمرة مع قائد الفريق مانويل نوير صاحب الـ 34 عامًا بهدف حسم هذا الملف قبل عودة المباريات.

كما أنّ دافيد ألابا وجيروم بواتينج بين اللاعبين الذي يتفاوض معهم الفريق البافاري لأجل الحصول على عقد جديد.

جدير بالذكر أنّ ألابا ارتبط بالرحيل إلى صفوف مانشستر سيتي وكذلك برشلونة، كما يخطط تشيلسي للتعاقد مع نوير.

بايرن ميونخ أعلن تمديد عقد مولر حتى 2023 ومنح فليك عقدًا دائمًا في الفريق.