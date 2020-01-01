الانتقالات

نشرة جول اليوم | رحيل ويليان وبايرن ميونخ يعلن موقفه من ضم هالاند

بقلم | علي سمير
آخر تحديث
التعليقات()
GERMANY ONLY: ERLING HAALAND NORWAY
imago images / Bildbyran
أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

بايرن ميونخ يعلن موقفه من التعاقد مع إرلينج هالاند، ومنافسة إنجليزية على نجم ليفركوزن، وويليان يستعد للرحيل سريعًا عن آرسنال.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في نشرة جول اليوم، لأبرز أحداث الكرة العالمية بمختلف الصحف والمواقع ..

صراع على جناح ليفركوزن

Leon Bailey Bayer Leverkusen 2020

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن اهتمام مانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون بالتعاقد مع ليون بايلي جناح ليفركوزن الألماني.

    صاحب الـ23 سنة قد يرحل عن ناديه الحالي في شهر يناير، وسعره سيصل إلى 40 مليون يورو.

    بايرن لا يريد هالاند

    كارل رومينيجه رئيس بايرن ميونخ، أكد عدم حاجة النادي الألماني للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم الغريم اللدود بوروسيا دورتموند.

    اقرأ أيضًا .. رايولا يحدد سعر هالاند لبوروسيا دورتموند

    وقام خلال تصريحاته بالتأكيد على أهمية روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الحالي، والذي يقوم بالعمل الكافي في خط الهجوم، حيث اعتبره المهاجم الأكثر حسمًا في العالم.

    رحيل فاسكيز

    Lucas Vazquez Real Madrid 2019

    يستعد الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز، للرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

    صاحب الـ29 سنة عقده ينتهي في يونيو 2021، ومن غير المتوقع قيامه بالتوقيع على عقد جديد.

    قرار راشفورد

    المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، أكد لشبكة "سكاي سبورتس" أنه يخطط للبقاء مع مانشستر يونايتد لفترة طويلة ولا يفكر في الرحيل.

    وقال:"بالنسبة لي لا أفكر في أي فريق آخر، منذ الصغر ومانشستر يشغل الجزء الأكبر في عقلي، لذلك من غير الطبيعي ارتداء قميص أي فريق مختلف".

    رحيل ويليان

    موقع "El Gol Digital"  كشف عن اهتمام نادي ريال بيتيس الإسباني، بالتعاقد مع الجناح البرازيلي ويليان لاعب آرسنال.

    صاحب الـ32 سنة انتقل للمدفعجية في الصيف، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.
     

    إغلاق