نشرة جول اليوم | صراع على توليسو ومشاكل في باريس

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صراع إنجليزي إيطالي على خدمات كورنتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ، ومشاكل داخل أروقة باريس سان جيرمان ضمن أبرز الأخبار في نشرة جول اليوم، 11 يونيو 2020.

صراع على خدمات توليسو

أوضحت "RMC" أن إنتر ومانشستر يونايتد مهتمان بخدمات كورنتين توليسو، متوسط ميدان بايرن ميونخ، والذي يقترب من مغادرة النادي الألماني هذا الصيف.

التقرير تحدث عن انخفاض في قيمة الدولي الفرنسي إلى حدود 35 مليون يورو، وتفضيله اللعب في البريميرليج عن الانتقال إلى إيطاليا، مما يرجح كفة يونايتد.

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غضب من توخيل بسبب طبيب النادي

ذكرت "ليكيب" أن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل قد أبدى غضبه من قرار إدارة النادي الاستغناء عن أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

الإدارة قامت بإقالة لوران أومان من منصبه في الأيام الماضية دون إبلاغ توخيل، الأمر الذي يحظى بقبول من قبل المدرب الألماني بحسب التقرير، وسيقوم بمناقشته معهم في أقرب وقت.

تمديد عقد سيلفا

ذكرت "لو باريسيان" أن تياجو سيلفا سيتواجد في الأيام المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس وسيجتمع مع إدارة بي إس جي من أجل حسم مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن المدافع البرازيلي سيمدد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية يونيو الحالي حتى نهاية أغسطس، ولكن سيرحل عن الفريق نهائياً بعدها.

ماكرون يطالب بعودة الجمهور

أكد نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أكد له على أهمية عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم في أقرب وقت.

وذكر رئيس الاتحاد أن سيتم التشاور مع الهيئات الطبية، وأن في حال استمرار تراجع خطورة جائحة فيروس كورونا، فسيتم التنسيق من أجل عودة الجمهور.

أياكس يمدد عقد نجمه

جدد أياكس عقد نجمه الشاب ريان جرافينبيرش حتى 2023، بدلاً من العقد الأول الذي كان ينتهي بحلول نهاية الموسم القادم.

اللاعب الشاب محط اهتمام عديد الأندية، إذ تم ربطه بأكثر من فريق في إسبانيا، إنجلترا، وإيطاليا بعد تألقه الموسم الجاري.

آرسنال ومانشستر يونايتد يتعثران ودياً

سقط آرسنال ودياً أمام ضيفه برينتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات" مساء الأربعاء في إطار الاستعدادات لعودة البريميرليج الأسبوع المقبل.

مانشستر يونايتد هو الآخر لعب ودياً، وتعادل 4-4 مع نفسه في اللقاء الذي نظمه المدرب أولي جونار سولشاير الأربعاء للاعبي فريقه، وكشف عن تفاصيله لاعبه لوك شو في تصريحات لقناة النادي الرسمية.