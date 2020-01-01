نشرة جول اليوم | أزمة توتنهام وصفقات تشافي

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الثلاثاء السابع من يوليو.

مشاجرة نجوم توتنهام في مواجهة إيفرتون، ورغبة تشافي في ضم سانتي كازورلا بالإضافة لأمل أتلتيكو مدريد في الحصول على لاعب آرسنال ضمن أهم أخبار الكرة العالمية اليوم الثلاثاء السابع من يوليو.

جوزيه مورينيو يوضح سبب مشاجرة سون ولوريس أمام إيفرتون ويعلق عليها

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن أسباب المشادة التي وقعت بين هوجو لوريس حارس مرمى الفريق وقائده، مع زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وقال مورينيو: "كنت آخر من وصل لغرف الملابس لأنني جئت من الطرف الآخر للملعب، ولم أر ما الذي حدث منذ البداية".

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لوريس يوضح سبب انزعاجه من سون

كشف هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام عن أسباب انزعاجه من زميله سون في مواجهة إيفرتون مساء الإثنين.

وقال لوريس: "ما حدث هو أمر خاص بغرف الملابس، في الخارج نستطيع أن نقول كل ما نريده، لكن هناك الكثير من الاحترام بيننا، ما حدث في الملعب هو جزء من كرة القدم، ولا توجد مشكلة على الإطلاق".

وأضاف: "كما رأيتم في نهاية اللقاء كنا نضحك وسعداء أننا جزء من ذلك الفريق، ولتحقيق الثلاث نقاط، فقط كنت منزعج من تلقينا لفرصة مثل تلك قبل نهاية الشوط الأول بسبب قلة الضغط، لكن علينا المضي قدمًا".

كازرولا ينضم لتشافي في السد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري في الحصول على خدمات سانتي كازورلا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي ذكرت أن تشافي يرى أن كازورلا سيساعده خلال العام القادم له في صفوف النادي القطري بعدما جدد تعاقده مؤخرًا.

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أتلتيكو مدريد يريد نجم آرسنال

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات اللاعب ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن دييجو سيميوني يرى في صاحب الـ 29 عامًا مستقبل الهجوم في صفوف فريقه، في حين ينافسه يوفنتوس وإنتر ميلان.

نجم ليفربول يحذر ألكانتارا من ترك بايرن ميونخ والانضمام لهم

ستيف نيكول نجم ليفربول المعتزل حذر تياجو ألكانتار لاعب بايرن ميونخ من عدم الحصول على الدقائق الكافية في صفوف الريدز.

وقال نيكول: "قدومه سيعطي الفريق قوة إضافية بكل تأكيد، لكنني لا أعتقد أن مشاركته مؤكدة بمجرد التوقيع معه".

لاعب برمنجهام مطلوب في بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي بوروسيا دورتموند يسعى للحصول على خدمات اللاعب جودي بيلينجهام من صفوف برمنجهام الإنجليزي.

يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه الفريق عن لاعب بديل لجادون سانشو الذي قد يغادر للدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.