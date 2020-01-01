جوزيه مورينيو يوضح سبب مشاجرة سون ولوريس أمام إيفرتون ويعلق عليها

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يوضح أسباب مشاجرة لوريس وسون في مواجهة إيفرتون ويعلق على الواقعة.

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن أسباب المشادة التي وقعت بين هوجو لوريس حارس مرمى الفريق وقائده، مع زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الواقعة انتهت سريعًا.

وقال مورينيو: "كنت آخر من وصل لغرف الملابس لأنني جئت من الطرف الآخر للملعب، ولم أر ما الذي حدث منذ البداية".

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وأضاف: "عندما وصلت لغرف الملابس وجدت أن كل شيء قد انتهى، وأن لوريس وسون يحتضنان بعضهما البعض أمام الجميع".

وأردف: "تسديدة ريتشاردسون كانت السبب في كل ذلك، لوريس كان يرى أن لاعبي الهجوم عليهم المساهمة أكثر في الدفاع خلال تلك اللقطة".

وأنهى تصريحاته عن موقف الفريق: "كل من شاهدنا أمام شيفيلد ظن أننا فريق منتصف جدول وسعداء بذلك، لذلك اليوم أظهرنا رغبتنا في الفوز".

جدير بالذكر أن فوز اليوم رفع رصيد توتنهام للنقطة رقم 48 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.