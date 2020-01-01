نشرة جول | صفقة تبادلية بين آرسنال وأتلتيكو وباريس يستعد للعودة

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صفقة تبادلية بين آرسنال وأتلتيكو مدريد في الطريق، وموعد عودة باريس سان جيرمان إلى التدريبات ضمن مجموعة من أبرز أخبار الكرة اليوم، 21 مايو 2020.

رومينيجه يؤكد مفاوضات بيريشيتش

أكد كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، وجود مفاوضات مع إنتر من أجل ضم لاعبه المُعار إيفان بيريشيتش، ولكن أشار إلى انتظاره لتعافي اللاعب نهائياً من الإصابة والمشاركة في عددٍ من المباريات.

وانقضت المهلة المحددة من قبل إنتر للنادي البافاري من أجل شراء الكرواتي مقابل 20 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الطرفين، وتشير التقارير إلى انفتاح إنتر على تخفيض المبلغ من أجل التخلص من اللاعب.

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صفقة تبادلية بين آرسنال وأتلتيكو مدريد

أوضحت عدد من الصحف الإسبانية أن آرسنال وأتلتيكو مدريد يعملان على صفقة تبادلية تضم الثنائي الفرنسي توماس ليمار وأليكساندر لاكازيت في سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحف الإنجليزية في المقابل بأن آرسنال منفتح على صفقة بسبب توجهه للتخلص من لاكازيت بعد فضيحة تدخينه لمواد ممنوعة قبل أيام وتسريب الصور للصحافة.

صراع على موهبة وست هام

ذكرت "سبورت 1" أن ليفربول، برشلونة، بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد مهتمون بالتعاقد مع موهبة وست هام الشابة بينيسيو بواتي الصيف المقبل.

اللاعب الإنجليزي صاحب الستة عشر عاماً لم يشارك مع الفريق الأول، وتقتصر مشاركاته على فريق الشباب الخاص بوست هام في ثلاث مناسبات سابقة.

الإصابات تضرب شالكه

لم تتوقف خسائر شالكه عند رباعية بوروسيا دورتموند بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، ولكن أُضيف إليها أيضاً تعرض عدد من نجومه إلى إصابات.

وسيغيب الثنائي أمين حارث وجون كلير توديبو عن المواجهة المقبلة للفريق بعد الإصابة أمام دورتموند، ولم يتضح بعد موعد عودتهما وتعافيهما بحسب "كيكر".

توخيل يأمل في استكمال دوري الأبطال

تحدث توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، مع الموقع الرسمي لناديه وأكد أنه يأمل في إقامة منافسات دوري أبطال أوروبا في أغسطس وعودة الفريق للعب.

وأضاف الألماني أن فريقه يستحق التتويج بلقب الدوري الفرنسي رغم عدم استكماله، مشيراً لغرابة الوضع، وأن القرار كان صحيحاً بالنظر للأوضاع واختلافها عن ألمانيا مثلاً التي قررت استكمال المسابقة.

باريس سان جيرمان يقترب من العودة للتدريبات

أكدت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان سيعود لاستكمال التدريبات في 22 يونيو استعداداً لعودة منافسات المحلية والقارية المتبقية من موسم الفريق بعد إلغاء الدوري وتتويجه بلقبه.

وينتظر بي إس جي موقف الاتحاد الفرنسي من مسابقتي الكأس وكأس الرابطة، والتي لايزال الفريق حاضراً بهما، كما عبر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل توقف البطولة.