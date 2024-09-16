نسبة برشلونة أفضل من بايرن وهذا هو ترتيب ريال مدريد.. الذكاء الاصطناعي يتوقع نتائج دوري الأبطال!

مفاجآت في توقعات الفوز بدوري أبطال أوروبا...

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024-2025، بثوبه الجديد والذي سيشهد تغييرات كبيرة في نظام النسخة الحالية.

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وسيشارك في دور المجموعات 36 فريقًا هذا العام، سيتم تقسيمهم على 4 تصنيفات، وأصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

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وأجرت شبكة الإحصائيات "أوبتا" محاكاة لمسار جدول دوري الأبطال هذا الموسم، تنبأت فيه عن طريق الذكاء الاصطناعي ببطل المسابقة في النهاية، والذي سيحصل على ذات الإذنين.

وبحسب ما توقعت به "أوبتا" فإن مانشستر سيتي، لديه أكبر نسبة فوز بالبطولة وتصل إلى 25.3%، ويأتي خلفه ريال مدريد، الذي سيحاول الحفاظ على لقبه ولكن نسبته وفقًا للذكاء الاصطناعي ستكون 18.2%.

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وفي المركز الثالث يأتي إنتر الإيطالي بنسبة 10.9%، ثم آرسنال، وفي المركز الخامس ومفاجأة غير متوقعة باير ليفركوزن ونسبته 5.4%، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز السادس، وليفربول، وبايرن ميونخ، أصحاب المركزين السابع والثامن على الترتيب.