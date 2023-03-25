تعرف على النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا الذي سيبدأ موسم 2024-2025، والذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا"، ونظام المشاركة الجديد بعد الت

مع تنامي الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ناحية، وكبار أوروبا من الأندية من أجل مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لا يبدو مردوده جيدًا من ناحية الاتحادات القارية والمحلية بل والاتحاد الدولي، تم اقتراح نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، أهم البطولات على مستوى الأندية.

ولذلك تم استحداث نظام جديد للبطولة على أن يتم العمل به بدءًا من موسم 2024-2025، أي في النسخة بعد التالية من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 وكيفية المشاركة به وأبرز الفوارق بينه وبين النظام الحالي للبطولة.

ما هو النظام الحالي لدوري أبطال أوروبا؟

كما هو معلوم، النظام الحالي يبدأ من اختيار عدد معين من المقاعد من كل بلد أوروبي وبناء عليه يتم تسكين الفرق وفق التصنيف الدولي للمنتخبات، فمثلا تمنح الدوريات الخمسة الكبرى وفقًا لتصنيفات منتخبات بلادها السعة القصوى من التمثيل وهي 4 فرق في كل نسخة.

باقي الدول تخرج فرقها المرشحة، ولكن مع دخول مستويات معينة للتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وبناء على أدوار الملاحق التأهيلية تتم معرفة الفرق التي سترافق المتأهلين المباشرين إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يتم الوصول بالأخير إلى 32 منتخبًا يكونون قوام مجموعات دوري أبطال أوروبا، على 8 مجموعات، يخوض فرق كل مجموعة مباراتين مع بعضهم البعض بنظام الذهاب والإياب ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني (دور الـ 16).

بعد ذلك تجرى قرعة ويتم تحديد الفرق المتواجهة مع استثناء الفرق من نفس البلد في المواجهات المباشرة، وقرعة للدور ربع النهائي مع توضيح مسار نصف النهائي ثم تقام المباراة النهائية.

الأدوار الإقصائية تكون من مباراتين بنظام الذهاب والعودة ويتأهل الفريق صاحب العدد الأكبر من الأهداف في المباراتين أيًا كان فارق الأهداف المسجلة خارج الديار وفقًا لآخر التعديلات.

ما هو النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

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ما هو نظام المشاركة الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟ وما هي الفرق المشاركة؟

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

-32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.

- 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الاندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 الى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها افضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الاندية المشاركة).

وتتم إقامة البطولة بواقع نظام المجموعة مع الترتيب العام للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.