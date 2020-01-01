ندومبيلي: حذروني من مورينيو

يتفاعل مع حديث السبيشال وان عنه..

سخر تانجوي ندومبيلي، لاعب توتنهام، من تصريحات مدربه جوزيه مورينيو عنه خلال الفترة الماضية.

وكان السبيشال وان قد انتقد كثرة إصابات ندومبيلي، حيث قال "إنه مصاب طوال الوقت، يلعب مباراة وفي الأسبوع التالي يُصاب.".

صاحب الـ23 عامًا انضم إلى السبيرز مطلع هذا الموسم قادمًا من ليون في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

ولكن لكثرة الإصابات، لم يستطع ندومبيلي أن يظهر كثيرًا، واكتفى بـ 20 مشاركة أغلبهم كبديل أحرز خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

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الفرنسي الدولي صاحب الأصول الكونغولية قال "هذا ما حذرني منه الأصدقاء بشأن مورينيو (يضحك)، لكن لا توجد مشكلة بيني وبين المدرب.".

توتنهام يُعاني حاليًا من عديد الإصابات أبرزها هاري كين القائد وموسى سيسوكو، الثنائي سيغيبان حتى أبريل المقبل، مما اضطر دانيل ليفي لدخول سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

جيدسون فيرنانديز من بنفيكا كان الصفقة المنشودة لدعم منتصف الملعب، وربما أحد أسباب الإتيان به كان كثرة إصابات ندومبيلي وعدم القدرة على الاعتماد عليه كليًا.

يذكر أن النادي اللندني يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.