مورينيو يستنكر وضع إريكسن مع توتنهام

لو سيلسو قريب من الاستمرار..

أبدى جوزريه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، تعجبه من موقف كريستيان إريكسن الحالي، معتبرًا أنه من "غير اللطيف" أن يستمر الوضع على ما هو عليه.

الجميع كان يدرك أن إريكسن سيرحل خلال الشتاء الحالي للاستفادة من قيمة مادية عوضًا عن رحيله مجانًا في الصيف، وسط أنباء عن اقترابه من إنتر.

لكن الأمور مجمدة على أرض الواقع، مما أثر سلبًا على مستوى إريكسن مع توتنهام من جهة، وجعل مورينيو يخرجه من حساباته دون جلب بديل حقيقي له من جهة أخرى.

السبيشال وان في تصريحات للإعلام بعد مباراة ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي قال "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله عن إريكسن أنني ومنذ وصولي رأيته في غاية غاية الاحترافية معي ومع الفريق.".

وتابع "توتنهام هو آخر من يلام في هذا الأمر، ولكن أن نكون في الخامس والعشرين من يناير وهذا هو الوضع، هو أمر غير لطيف حقًا.".

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في الوقت نفسه، تطرق المو للحديث حول جيوفاني لو سيلسو، المُعار إلى السبيرز من ريال بيتيس مع وجود أحقية شراء في نهاية الموسم، وأكد أن مستوياته تفرض على النادي إعمال البند في الصيف.

مورينيو استمر في حديثه قائلًا "البند غير إلزامي بل إنه اختياري. أعتقد أنه يجعل القرار سهلًا على النادي باستغلال هذا الحق. تطور لا يصدق منذ وصولي.".

وأتم "لم يكن الأمر سهلًا في البداية ولكنه فهم ما نريده منه، مُتعلِّم جيد، وأعتقد أنه بنفسه قد أدرك أن النادي سيستغل البند، هذا طبيعي ومستحق.".

يذكر أن توتنهام قد أقدم على تدعيم منتصف ميدانه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع جيدسون فيرنانديز من بنفيكا تعويضًا لإصابة موسى سيسوكو الطويلة.