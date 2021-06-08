نحس فرنسا يطارده .. إصابة بنزيما قبل أيام من اليورو

5 سنوات ونصف من الغياب للاستبعاد.. وربما يتواصل للإصابة..

تعرض مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كريم بنزيما لإصابة أجبرته على الخروج بعد نصف ساعة من مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره البلغاري.

وشارك بنزيما أساسيًا رفقة المنتخب الفرنسي في مباراة ودية استعدادًا لليورو أمام المنتخب البلغاري، ولكن يبدو أنها كانت عنوانًا للنحس الذي لازم مسيرته الدولية.

وبعد عودة الهداف التاريخي الخامس لريال مدريد إلى منتخب فرنسا، انتظر الجميع مشاركة كريم بنزيما في اليورو بعد غياب عن النسخة الماضية وكذلك عن كأس العالم 2018.

وسقط بنزيما على الأرض بعد التحام في الدقيقة الحادية والثلاثين، ثم تدخل الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي وقام باللازم ليعود مهاجم ريال مدريد إلى أرض الملعب من جديد.

ولكن بعد أقل من دقيقة طلب المهاجم الفرنسي التغيير لعدم قدرته على استكمال المباراة، وبالفعل تم استبدال بنزيما بأوليفييه جيرو في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول.

علامات الإحباط ظهرت على وجه بنزيما الذي جلس واضعًا يده على وجهه على دكة البدلاء بعد استبداله مباشرة، مما يوحي بخطورة الإصابة واحتمالية تأثيرها على مشاركته في اليورو.

وبين شوطي المباراة قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان: "لقد أصيب بضربة قوية في العضلة الموجودة فوق الركبة اليسرى، وشعر بآلام عضلية، لذلك لم نتحمل أي مخاطر، الطاقم الطبي حاليًا بجانبه".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأوروبية بعد 3 أيام فقط، بينما يخوض الديوك مواجهتهم الأولى بالبطولة أمام المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد أسبوع من اليوم، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لديدييه ديشان ولكريم بنزيما.

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يذكر أن كريم بنزيما قد غاب عن آخر بطولتين دوليتين للمنتخب الفرنسي بسبب قضية الابتزاز الجنسي الشهيرة لزميله ماتيو فالبوينا، ويبدو أن شبحها ما زال يطارده حتى بعد حل الأزمة.