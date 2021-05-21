"مبابي أتم الاتفاق مع ريال مدريد"

الأمور تصل إلى طريق مسدود مع باريس

كشف برونو ساتين أحد أشهر وكلاء اللاعبين في فرنسا، عن وجود اتفاق بين عائلة كيليان مبابي وريال مدريد على انتقاله إلى الفريق الإسباني.

عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، والمحادثات متوقفة من أجل التوقيع على عقد جديد.

الأولوية لدى باريس هي إقناع اللاعب بالتجديد بعد النجاح في الحفاظ على خدمات زميله نيمار، لكن يبدو أن الأمور تزداد صعوبة.

ومن جانبه قال ساتين في تصريحات تليفزيونية:"شعوري أنه على أتم الاستعداد للانتقال إلى ريال مدريد".

وأضاف في مداخلة لشبكة "Canal + France":"لدي بعض المعلومات أن مبابي وعائلته لديهم اتفاق مع ريال، لكنه يحتاج إلى موافقة باريس سان جيرمان".

وتابع:"من الواضح أن النادي لم يقرر الاستغناء عن اللاعب، يمكنه البقاء حتى نهاية عقده والرحيل بالمجان، ولكن التاريخ يؤكد أن القادة في باريس لا يسمحون للاعبين بالرحيل بهذه الطريقة".

وتعتبر نقطة الاختلاف بين باريس ومبابي حول التجديد، هي رغبة النادي الفرنسي في توقيع اللاعب على عقد جديد حتى 2025 ولكن النجم الشاب يريد التمديد لعام واحد فقط حتى 2023 من أجل الرحيل العام القادم.

ومن جانبه أكد الصحفي جوسيب بيدريرول أن مبابي سيوقع على عقد مع ريال في غضون شهر أو شهرين.

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مبابي يضع شرطين أمام باريس من أجل التجديد

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في تسجيل 41 هدفًا وصنع 11 في 46 مباراة مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.