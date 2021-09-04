نجوم يوفنتوس ينتقدون رونالدو على طريقة رحيله إلى يونايتد

نجوم يوفنتوس السابقين ينتقدون رونالدو.

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو عودته المثيرة إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن الطريقة التي ترك بها يوفنتوس الإيطالي أثارت الكثير من الانتقادات من قبل اللاعبين السابقين لفريق "السيدة العجوز".

رونالدو قرر الرحيل عن يوفنتوس قبل أقل من أسبوع على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، حيث شعر بأنه لا يرغب في إنهاء عقده مع النادي الإيطالي، والذي كان يمتد حتى يونيو 2022.

أليسيو تاكيناردي لاعب يوفنتوس السابق اتهم رونالدو بعدم احترام الفريق الإيطالي، وأنه غادر بطريقة مثيرة للجدل.

وقال تاكيناردي في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كان يجب على رونالدو أن يغادر بشكل مختلف، وليس أن يكون على متن طائرته الخاصة بينما ماسيمليانو أليجري يتحدث مع الطاقم الفني عن مباراة إمبولي".

وأضاف: "توقعت أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا ليودع جماهير يوفنتوس، الذين كانوا يستحقون شيئًا آخر منه".

وتابع: "لم يعد هناك أساطير مثل أليساندرو ديل بييرو، أو فرانشيسكو توتي، أو باولو مالديني، أو خافيير زاتيني".

وأكمل: "ومع ذلك لم يكن من الرائع أن يتحدث رونالدو عن عودته مرة أخرى إلى المكان الذي يعتبره منزله".

واشختتم تاكيناردي تصريحاته بقوله: "رونالدو وضع يوفنتوس في وضع مزعج للغاية، وتركه قبل يومين من إغلاق سوق الانتقالات".

من جانبه، قال سيرجيو بريو لاعب يوفنتوس السابق، والحاصل معه على أربعة ألقاب في الدوري الإيطالي: "يوفنتوس يستحق المزيد من التقدير، لم أكن أتوقع أن يتجاهل يوفنتوس الجماهير بهذا الشكل، ذلك لم يكن جيدًا منه".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو لاعب ماهر وبارع، لكن طريقة وداعه كان يجب أن تكون مختلفة".

وتابع: "الطلاق لم يتم بسلاسة، لكنني مقتنع بأنه كان في يوم من الأيام عامل الحسم للنادي والجمهور، وإذا تم الضغط على لاعب من أجل البقاء، فقد يتسبب فقط في إلحاق الضرر بالفريق".

رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في صفقة بقيمة 15 مليون يورو فقط، مع إضافات تصل إلى ثمانية مليون يورو.

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