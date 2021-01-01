نجوم ريال مدريد يضحكون رغم فضيحة الكأس

لقطات مثيرة للجدل التقطتها العدسات

التقطتت عدسات أحد البرامج الإسبانية الشهيرة مشاهد مثيرة للجدل في سقوط ريال مدريد أمام فريق الدرجة الثالثة ألكويانو ووداعه لكأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد خسر في الأوقات الإضافية بنتيجة هدفين مقابل واحد ليودع كأس ملك إسبانيا، وسط انتقادات حادة لمستوى الفريق ولاعبيه ومدربه زين الدين زيدان.

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برنامج "إلشيرينجيتو" الشهير نشر صوراً للثنائي مارسيلو وإيسكو وهما يمزحان عقب نهاية الوقت الأصلي وقبل انطلاق الوقت الإضافي.

وانتقد فريق عمل البرنامج حالة اللامبالاة لنجوم الفريق الملكي، وأشار إلى دور المدرب زيدان في الأمر بسبب تصرفاته أثناء اللقاء.

وأظهرت اللقطات أن زيدان لم يتحدث مع لاعبيه مطلقاً عقب نهاية وقت المباراة الأصلي، وحتى في استراحة الأوقات الإضافية.

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الحديث الوحيد لزيدان كان مع مارسيلو لفترة وجيزة، وعند خروج كريم بنزيما بسبب معاناته من الألم في قدمه، وذلك لمعرفة طبيعة الإصابة حسبما نقل البرنامج التلفازي.

هزيمة ريال مدريد ووداعه لكأس الملك تأتي بعد أيام من خروجه من السوبر المحلي أيضاً وتعادله قبلها في الدوري مع أوساسونا.