زيدان يثير الجدل بعد فضيحة الكأس: اسألوا اللاعبين إذا كانوا يساندوني

خروج مهين للنادي الملكي

علق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على خروج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من فريق الدرجة الثالثة ألكويانو مساء الأربعاء، وحمل نفسه المسؤولية.

وسقط ريال مدريد وودع البطولة بالخسارة بهدفين مقابل واحد بعد دخول الأوقات الإضافية، النتيجة التي فتحت باب النقد من جديد للمدرب الفرنسي.

اقرأ أيضاً .. فريق درجة ثالثة يطرد ريال مدريد - أبرز مفاجآت كأس ملك إسبانيا

المزيد من الفرق

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للقاء: "أعتقد أن يجب أن تسأل اللاعبين إذا كانوا بعد يساندوني، أعتقد أنهم يساندوني، فعلنا بعض الأشياء الجيدة ولكن ليس كثيراً مؤخراً".

وأكمل: "ولكن بعيداً عن آخر اللقاءات قمنا بأمور طيبة هذا الموسم، يجب أن نركز على ما يمكن فعله، عندنا تخسر الجميع يتحدث، أتحمل المسؤولية وهذا ما يجب أن يحدث".

وأضاف زيدان: "أنا أشعر بالهدوء، اللاعبون أرادوا الفوز، أحياناً نحاول فعل بعض الأشياء المختلفة، ويجب تحمل المسؤولية، وكالعادة سأفعل، اللاعبون حاولوا وإذا كنا سجلنا الهدف الثاني لكانت ستكون مباراة مختلفة".

وأردف: "هذه هي كرة القدم، الحارس قام بعدة تصديات ولم يسمح لنا بالتسجيل، ولكن الخروج من البطولة مسؤوليتي، اللاعبون قدموا كل شيء، نمر بلحظة صعبة".

وختم: "عندما تلعب أمام فريق من الدرجة الثالثة يجب أن تفوز ولم نفعل، الأمر ليس فضيحة، يحدث أحياناً في عالم الكرة ولكن لن نصاب بالجنون وسنستمر بالعمل وسأتحمل المسؤولية".

وتأتي هزيمة ريال مدريد لتكون ثاني البطولات التي يخسرها هذا الموسم بعد سابق خروجه من السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو هذا الأسبوع.