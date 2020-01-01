نجوم ريال مدريد يشككون في اختيارات زيدان

سقوط فادح أمام فالنسيا

تحدثت تقارير في إسبانيا عن حالة من الذهول والحيرة بين لاعبي ريال مدريد بسبب خيارات مدربهم زين الدين زيدان في السقوط الكبير أمام فالنسيا بالدوري مساء الأحد.

وسقط النادي الملكي بنتيجة قوامها أربعة أهداف مقابل واحد على يد الخفافيش بملعب "ميستايا"، في عرض فني ضعيف ودون المستوى من لاعبي زيدان.

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وقالت "ماركا" إن خيارات زيدان للتشكيل الأساسي كانت محط تعجب من لاعبي الفريق بسبب عدم أخذه في الاعتبار الحالة الفنية لبعض المشاركين.

ودفع المدير الفني بالثنائي إيسكو ومارسيلو على الرغم من أنهما لا يشاركان بصفة أساسية مؤخراً، ولم يقدما أمام فالنسيا العرض المطلوب.

مشاركة اللاعبين لتعويض طوني كروس وفيرلاند ميندي بالتحديد أشارت إليها الصحيفة كسبب لحيرة بقية اللاعبين من قرارات المدرب الفرنسي.

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وشددت الصحيفة في المقابل على تأييد اللاعبين لزيدان واستمراره مدرباً رغم الاختيارات والهزيمة الثقيلة، مشيرة إلى أن غياب الرئيس فلورنتينو بيريز عن الرحلة خفف من الضغوطات أيضاً.

وتتوقف منافسات كرة القدم في الدوريات المحلية والكؤوس الأوروبية في الأيام المقبلة من أجل إفساح المجال لمباريات المنتخبات.