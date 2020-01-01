زيدان: فالنسيا لم يكن الأفضل والفريق انهار بعد الهدف الأول

قوة كبيرة من الفرنسي..

حمّل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نفسه مسؤولية الهزيمة الثقيلة التي مُنيّ بها النادي الملكي على يد فالنسيا في الميستايا برباعية مقابل هدف.

ورغم تقدم الميرينجي بهدف كريم بنزيما في الدقيقة 23، إلا أن الفريق تراجع بصورة غريبة مع عدد كبير من الأخطاء الدفاعية منح الخفافيش الرباعية.

ثلاثة أهداف من رباعية فالنسيا أتت من ركلات جزاء، بينما تكفل رافاييل فاران بوضع الرابع عن طريق الخطأ في مرماه، ما يتحدث عن مدى هشاشة دفاع العملاق المدريدي.

المزيد من الفرق

بدوره، تحدث زيدان للصحافة بعد المباراة وقال "بعد الهدف انهارنا قليلًا، وغيرنا ما كنا نفعله، حدث كل شيء لنا، حقًا من الصعب فهم هذه المباراة".

كما أضاف "أندم على اختيار التشكيلة؟ لا، كلهم لاعبو ريال مدريد ولهذا السبب أخترت الـ11 لاعبًا".

أما عن تدخلات تقنية الفيديو وقراراتها المؤثر في المباراة، فعلّق "أنا لا أعبث مع الحكام، فهم من يحكمون في النهاية".

وتابع عن الدفاع "لا توجد أعذار، بعد الهدف الأول انهارنا تمامًا، كل شيء قد اجتمع ضدنا اليوم".

وأتم "لا أظن أن فالنسيا كان الأفضل من الناحية التكتيكية، ولكن المسؤول هو أنا، لأن عليّ أن أجد حلولًا".

يذكر أن رصيد ريال مدريد قد تجمد عند النقطة 16 وتراجع ليصبح رابعًا خلف ريال سوسييداد المتصدر بفارق 4 نقاط، ومن بعده الثنائي فياريال وأتلتيكو مدريد.