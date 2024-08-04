نجولو كانتي يصدر فرمانًا للهروب من السعودية .. لكن أحدهم يتدخل وينقذ الاتحاد من يد برشلونة!

رغبة النجم الفرنسي لم تتحقق بعد!

ظل نادي برشلونة الإسباني أحد التهديدات الكبرى لنظيره الاتحاد السعودي طوال الفترة الماضية، في ظل أنباء مساعيه لخطف نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي، لكن يبدو أن تلك التهديدات قد تلاشت.

البرسا يسعى لتدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري بحثًا عن العودة للتتويج بالبطولات، على رأسها بالطبع الثنائي داني أولمو ونيكو ويليامز، لكن كذلك تردد اسم كانتي معهم، خاصةً بعد تألقه الكبير مع منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

التقارير الصحفية الإسبانية كانت قد أوضحت أن برشلونة لجأ لكانتي بهدف استعارته، كخيار أقل سعرًا من اللجوء لشراء لاعب من أوروبا، لكن وفقًا لـ"موندو ديبورتيفو" فقد توقف كل ذلك..

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الصحيفة الإسبانية أوضحت أن الفرنسي كان ضمن عدة خيارات أمام النادي الإسباني في مركز الوسط، بل أنه حصل على موافقة وكلائه بالفعل للتعاقد معه، وكان يتبقى الاتفاق مع النادي السعودي فقط.

موافقة وكلاء كانتي أتت بناءً على أوامر من اللاعب نفسه، إذ أشارت "موندو ديبورتيفو" أنه لم ينجح في التأقلم مع الأجواء في السعودية، وأعطى أوامر لوكلائه لمحاولة إعادته إلى أحد الدوريات الأوروبية، وهو ما نمى لعلم إدارة البرسا، فتحركت نحوه.

لكن رغم وصول ديكو؛ المدير الرياضي لبرشلونة، لاتفاق مع وكلاء نجم وسط الاتحاد إلا أن الصحيفة الإسبانية أوضحت أن هانز فليك؛ المدير الفني للبرسا، رفض إتمام الصفقة، ليس كانتي على وجه التحديد، إنما فكرة التعاقد مع لاعب في هذا المركز بشكل عام.

ويأتي قرار فليك في ظل رغبته في الاعتماد على لاعبي ناديه الشباب ومنحهم فرصة خلال الفترة المقبلة، لكن ربما يغير رأيه قبل انتهاء الميركاتو الصيفي ويطلب ضم لاعب وسط بعد تقييمه للوضع.

يذكر أن كانتي كان قد انضم للعميد في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن رغم أنه كان أفضل النمور على المستوى الفردي إلا أنه لم يمر بموسم جيد على المستوى الجماعي، فقد فشل في التتويج بأي لقب، بخلاف الفشل في التأهل لكأس السوبر السعودي ودوري أبطال النخبة الآسيوية وكذلك دوري أبطال آسيا 2 بعدما احتل المركز الخامس في دوري روشن.