نجم نيوكاسل "يرفض" خلافة ماني في ليفربول ويطالب بالاحترام!

تصرف ممتاز للغاية..

طالب آلان سان ماكسيمين، لاعب نيوكاسل يونايتد، أحد مشجعي ليفربول بمنح ساديو ماني "الاحترام" الذي يستحقه.

وبعد مباراة ليفربول ونيوكاسل التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما يوم السبت، طالب مشجع لليفربول ماكسيمين بالانضمام إلى الريدز وخلافة ماني.

لكن أتى رد اللاعب الفرنسي في غاية الرقي والاحترام، حيث رفض التقليل من ساديو ماني وشدد على قيمته الاستثنائية الضخمة في عالم كرة القدم.

ماكسيمين كتب "أعتقد أنك تظن أنها رسالة جميلة بالنسبة لي، ولكن لم يعجبني ما قلت".

I know you think it’s a nice message to me but I don’t like this. Be respectful to him please you are ungrateful, he did and he’s doing a lot for Liverpool, there still a long way before I could reach his level — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) April 24, 2021

كما أضاف "كن محترمًا لماني من فضلك ولا تجحد بما قدمه، فهو فعل ولا يزال يفعل الكثير مع ليفربول".

وأتم "لا يزال أمامي طريق طويل حتى أصل إلى مستوى ماني".

وشارك ماني البالغ من العمر 28 عامًا في 43 مباراة هذا الموسم مع ليفربول بمختلف البطولات سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 7 آخرين.

أما ماكسيمين صاحب الـ24 عامًا فقد أحرز ثلاثة أهداف فقط وصنع خمسة آخرين مع نيوكاسل في 21 مباراة هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن رد ماكسيمين على المشجع أجبره في نهاية المطاف على حذف التغريدة التي هاجم فيها ماني، في مقابل إشادات كتيرة تحصل عليها لاعب نيس السابق.