"دوري السوبر الأوروبي لم ينته بعد والقانون سينتصر له"

تصريحات خطيرة للغاية..

زعم مارك أورث، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية بميونخ، أن أمر دوري السوبر الأوروبي لم ينته بعد من الناحية القانونية.

وكانت البطولة المستحدثة قد نجحت في الحصول على حكم مؤقت من المحكمة يمنع الاتحاد الأوروبي والفيفا وجميع المؤسسات من تهديد الأندية المشاركة في البطولة المستحدثة.

ورغم انسحاب 8 أندية من البطولة، لكن الأمر لا يزال يحدو فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لإحياء البطولة مرة أخرى، ويبدو أن القانون سيساهم في ذلك أيضًا.

أورث في حديث لصحيفة ميرور قال "مع المزيد من القضايا مثل هذه، فإننا نخطو إلى الأمام وتكون هذه الخطوة حاسمة للغاية".

كما أضاف "العملية القانونية في مدريد والحكم المؤقت يجعل تشكيل دوري السوبر في المستقبل أسهل بكثير مما كان عليه في الماضي".

وواصل "إن ما قررته المحكمة مهم جدًا وسيكون له تداعيات في المستقبل، إنها خطوة كبيرة تفتح الباب أمام دوري السوبر الأوروبي".

وأتم "صحيح أن سلطات كرة القدم ستطعن على القرار، ولكن دوري السوبر الأوروبي له احتمال جيد لأن يكسب تلك القضية".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم يعلنوا انسحابهم، وأكد بيريز وجوان لابورتا رئيس برشلونة أن البطولة حلم سيتحقق يومًا ما.