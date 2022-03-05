نجم مانشستر سيتي: لولا إبنتي لذهبت إلى أوكرانيا

أعرب أولكساندر زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي عن ألمه مما يحدث لبلاده أوكرانيا على خلفية العمليات العسكرية الروسية عليها.

وتتصاعد الأزمة الأخيرة والعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي أجبر العديد من الاتحادات لاتخاذ موقف معارض للجانب الروسي.

أخرهم كان قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بفرض الإيقاف على مشاركة المنتخبات والفرق الروسية في جميع مسابقاتهما.

ماذا قال زينشينكو؟

بدأ الأوكراني حديثه مع "بي بي سي" متحدثًا عن اللجظة الذي رأى ما يحدث في أكرانيا للمرة الأولى: "كان منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة، أيقظتني زوجتي وكانت تبكي، أرتني مقاطع الفيديو والصور وما يحدث في أوكرانيا، كنت في حالة صدمة".

وأضاف: "ربما ينتابك أسوأ شعور حين يموت قريبك، تشعر بسوء شديد، لكن الأمر أسوأ من ذلك. البكاء ينتابني من لا شيء. كل شيء يدور في رأسي، تتخيل المكان الذي ولدت فيه وترعرت، أصبحت أرضًا فارغة".

وتابع: "صراحة، لولا ابنتي وعائلتي لذهبت إلى هناك. ولدت هكذا، أعرف عقلية شعبي. فخور جدًا أنني أوكراني، وسأظل كذلك حتى الموت. الأوكرانيون يفضلون الموت على الاستسلام".

كيف انتقد زينتشينكو اللاعبين الروس؟

ووجه لاعب مانشستر سيتي رسالة غاضبة إلى لاعبي المنتخب الروسي إزاء صمتهم على ما يحدث حيث قال: "لقد فوجئت أنه لم يقل أحد منهم شيء".

وأردف: "معظمهم يلعبون في المنتخب الوطني ولديهم الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنهم على الأقل أن يفعلوا شيئًا لوقف هذه الحرب، لأن الناس يمكنهم سماعها".

واختتم: "أعرف أنهم خائفون، لكنهم خائفون من ماذا؟ على الأقل يمكنهم التعبير عن موقفهم مما يحدث لكنهم لا يفعلون ذلك، بل يتجاهلونها، لا أعرف لماذا".

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