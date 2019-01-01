نجم ليستر سيتي: منافستنا لليفربول تظهر مدى قوتنا

جوني إيفانز لاعب ليستر سيتي يعرب عن سعادته بالفوز على أستون فيلا.

أعرب اللاعب جوني إيفانز نجم فريق ليستر سيتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على نظيره أستون فيلا في الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيفانز وأكد خلالها أن ملاحقة الفريق لليفربول في القمة تظهر مدى قوته وجدية منافسته على البطولة.

وقال إيفانز: "نحن في القمة خلف ليفربول بشكل مباشر وذلك يظهر أننا نقوم بعملنا بشكل جيد، الأداء كان طيبًا اليوم أمام أفضل نسخ أستون فيلا منذ سنوات".

رودجرز سعيد بكتابة التاريخ مع ليستر سيتي

وأضاف: "ما حدث اليوم أظهر قدرتنا على تحقيق النتائج خارج أرضنا، من الجيد أن يتحدث الجميع عننا بتلك الطريقة".

وأكمل تصريحاته: "نحاول أن نستمتع بكرة القدم التي نلعبها قبل أي شيء، وذلك يمنح النادي روحًا كبيرة وقدرة على التحسن".

وكانت مباراة اليوم قد انتهت بفوز ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض أستون فيلا ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٨ نقطة بعد مرور ١٦ جولة.