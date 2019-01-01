رودجرز سعيد بكتابة التاريخ مع ليستر سيتي

تصريحات مهمة بعد الفوز على أستون فيلا..

أعرب برندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، عن سعادته البالغة بتدوينه لتاريخ جديد مع ناديه، واعتبر أن الفوز على أستون فيلا كان هامًا في سبيل مواصلة التطور الملحوظ للفريق تحت ولايته.

ليستر انتصر على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك بأربعة أهداف لهدف، وقد سجّل جيمي فاردي هدفين منهم ليواصل تربعه على عرش صدارة هدافي البريميرليج.

هذا الانتصار هو الثامن على التوالي بالنسبة لليستر في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي لم يسبق وأن تحقق في تاريخ النادي، مما أضفى سعادة خاصة على قلب مدرب ليفربول السابق.

رودجرز تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "إنه يوم تاريخي بالنسبة للنادي، قدّمنا أداءً جعلنا نستحق الفوز وتحقيق هذا الرقم التاريخي. إنه شيء مميز لنا، ففريقنا الحالي وُضِع في كتاب تاريخ ليستر سيتي بالفعل.".

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كما أضاف "كان علينا أن نعمل بكل قوة من أجل تحقيق ذلك، لقد كانت مباراة صعبة ولكننا أظهرنا فيها جودتنا، لقد حققنا فوزًا رائعًا. كُنّا في حالة جيدة للغاية ولعبنا كالماس في بعض أوقات المباراة.".

وتابع "مع لمسة أخيرة أفضل ربما كُنّا لنحرز هدف أو هدفين آخرين. أستون فيلا دخل المباراة في نهاية الشوط الأول بهدفهم وكان ينبغي علينا أن نتحلى بالهدوء ونواصل فعل ما كُنّا نفعله.".

وأتم "سجلنا الأهداف اليوم بجميع الطرق الممكنة واستمرينا في الأداء المميز والقوي حتى آخر الدقائق وحاولنا أن نواصل تسجيلنا للأهداف.".

جديرٌ بالذكر أن الفوز الذي حققه ليستر قد رفيع رصيده من النقاط إلى النقطة 38 لينفرد بوصافة ترتيب البريميرليج، ويستمر فارق الـ8 نقاط حاضرًا بينه وبين وبين المتصدر، ليفربول.