من سيكون نجم غلاف فيفا 21؟

‎هناك الكثير من اللاعبين الذين حصلوا على الشرف كبير بالظهور على الغلاف الأمامي لأكثر الألعاب الإلكترونية شهرة على مستوى العالم فيفا

‎أصبحت ألعاب الفيديو جزء من الحياة الواقعية، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، مع تخصيص الأندية واللاعبين مزيدًا من الوقت للملاحقات الافتراضية.

‎سلسلة فيفا هي واحدة من أكبر الألعاب وأكثرها مبيعًا في العالم ، حيث يستخدمها الملايين من اللاعبين المتحمسين - بمن فيهم المحترفون - وأصبح الظهور على غلاف FIFA الآن موضع هيبة كبيرة للاعبي كرة القدم ، ناهيك عن المكافأة المالية بفضل التسويق المرتبط به والعلامة التجارية.

‎لذا ، من سيكون على غلاف فيفا ٢١ عند إصداره؟ جول يلقي نظرة على جميع المرشحين.

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من سيكون على غلاف فيفا 21؟

‎يبدو أنه من المحتمل أن يكون للعبة فيفا ٢١ أكثر من نجم غلاف ، سواء كان النجوم المنتشرين عبر إصداراتها المتعددة أو عدد من اللاعبين الذين يتشاركون أعلى الأجور معًا.

‎أمثال إدين هازارد و فيرجيل فان دايك لديهم احتمالات قوية للاستمرار كنجوم غلاف نظرًا لسمعتهم ومكانتهم في اللعبة. في الواقع ، بالنظر إلى مشاكل إصابة البلجيكي، يمكن القول إن الهولندي فرصه أفضل لكي يكون على غلاف FIFA 20، خاصة في ضوء حقيقة أنه كان الأقرب من ليونيل ميسي في حفل الكرة الذهبية لعام ٢٠١٩.

‎ميسي ، بالطبع ، هو منافس دائم على الغلاف الأمامي للفيفا، لكن وضعه معقد إلى حد ما بسبب حقيقة أن برشلونة لديها شراكة حصرية مع لعبة بيس من شركة كونامي المنافسة. وبالمثل، من غير المحتمل أن يكون كريستيانو رونالدو على غلاف فيفا ٢١ بسبب شراكة يوفنتوس مع الشركة اليابانية.

‎بغض النظر ، هناك الكثير من البدائل للثنائي اللذان هيمنا على كرة القدم (وغلاف FIFA) في العقد الماضي.

النجوم الصاعدون مثل باريس سان جيرمان كيليان مبابي أو مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند يبهرون المعجبين خلال المواسم القليلة الماضية ، مع كل واحد منهم يصنع علامته الفريدة على أرض الملعب ، المليئة بالاحتفالات التي لا تنسى.

‎نيمار زميل مبابي هو منافس قوي آخر وله تاريخ مع الشركة المنتجة لفيفا ، بعد أن ظهر على الغلاف الخاص بفيفا ١٩ ، على الرغم من أن البرازيلي يفضل بلا شك الحصول على الأجر منفرداً.

‎في كل عام ، تتم دعوة مشجعي FIFA في جميع أنحاء العالم للتصويت للاعب الذي يرغبون في رؤيته على غلاف اللعبة ، والذي ، على الرغم من أنه قد لا يتم الالتفات إليه في النهاية ، فإنه يعطي الشركة المنتجة إشارة إلى من قد يكون الخيار المفضل .

‎بعض المرشحين في التصويت على موقع اللعبة ، على سبيل المثال ، يشملون لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا ، لاعب ليفربول محمد صلاح والمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم توتنهام هيونج مين سون هو اقتراح شائع للكثيرين الذين يلعبون اللعبة ، إلى جانب أمثال روبرت ليفاندوفسكي وكيفين دي بروينه وكريستيان بوليسيتش.

‎كما ذكرنا ، فإن اتفاقيات الترخيص الموجودة مع كونامي تعني أنه من غير المرجح أن يظهر لاعبو برشلونة ويوفنتوس على الغلاف الأمامي لفيفا 21، لذلك ، بالإضافة إلى ميسي ورونالدو ، يبدو أنه يستبعد اللاعبين المشهورين مثل أنطوان جريزمان ، باولو ديبالا ولويس سواريز وفيليبي كوتينيو.

‎من كان نجم غلاف فيفا 20؟

إيدين هازارد نجم غلاف لعبة فيرجيل فان ديك وجه الغلاف لنسخة الأبطال. ‎كان صانع ألعاب ريال مدريدنجم غلاف لعبة فيفا ٢٠ في الإصدار القياسي من اللعبة، وكان مدافع ليفربولوجه الغلاف لنسخة الأبطال.

‎كان زين الدين زيدان نجم إصدار FIFA 20 المميز حيث تفوقت الشركة بالوصول إلى لاعب ريال مدريد السابق الذي طال انتظاره كرمز في وضع الفريق المميز باللعبة.

اللعبة نجوم الغلاف فيفا 20 إيدين هازارد / فيرجيل فان دايك / زين الدين زيدان فيفا 19 كريستيانو رونالدو / نيمار / كيفن دي بروينه / باولو ديبالا فيفا 18 كريستيانو رونالدو فيفا 17 ماركو رويس فيفا 16 ليونيل ميسي فيفا 15 ليونيل ميسي فيفا 14 ليونيل ميسي فيفا 13 ليونيل ميسي فيفا 12 واين روني / كاكا فيفا 11 واين روني / كاكا فيفا 10 واين روني

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‎كان لدى فيفا ١٩ وضعًا أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بنجم الغلاف ، حيث تم استبدال رونالدو بالثلاثي نيمار وكيفين دي بروينه وباولو ديبالا في منتصف الموسم.

‎ظهر كريستيانو رونالدو على أنه الوجه الوحيد على غلاف اللعبة للمرة الثانية بعد أن كان أيضًا على غلاف فيفا ١٨.

قبل بضع سنوات من احتلال نجم البرتغال الغلاف، كان منافسه الأبدي ميسي هو الوجه بلا منازع المتواجد على أغلفة فيفا ١٣ و فيفا ١٤ و فيفا ١٥ و فيفا ١٦.

‎خلف الأرجنتيني الدولي الألماني ومهاجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس في فيفا ١٧ ، وكان واين روني واجهة للفيفا قبل ميسي ، إلى جانب كاكا.