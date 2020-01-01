نجم ريال مدريد يعوض رحيل ويليان خوسيه لتوتنهام

ريال سوسيداد يستقر على ضم ماريانو دياز

استقر ريال سوسيداد على التعاقد مع مهاجم ريال مدريد الدومينيكاني ماريانو دياز خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان سوسيداد قد بحث عن مهاجم بعد اقتراب رحيل نجمه ويليان خوسيه إلى صفوف توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.

توتنهام الذي عانى من أزمة هجومية بعد إصابة هاري كين وجد ضالته في سوسيداد، وها هو في طريقه لإنهاء التعاقد مع المهاجم البرازيلي.

أما بالنسبة لسوسيداد، فهو لن يقف مكتوف الأيدي وهو يفقد مهاجمه وأحد أبرز نجومه، حيث بدأ في البحث عن اسم لاعب يعوض رحيله.

واستقر سوسيداد أخيرًا على ماريانو دياز الذي جلس طيلة الفترة التي مرت من الموسم الحالي على دكة البدلاء وعانى من التهميش من قبل زيدان.

وحسب الصحف الإسبانية فمن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقتين خلال الأيام القليلة المقبلة وأن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.

مدافع ريال مدريد السابق يقترب من إيطاليا

يذكر أن ماريانو دياز قد عاد إلى ريال مدريد مطلع الموسم الماضي بعدما تألق مع أولمبيك ليون، ولكنه لم يحصل على فرصة حقيقية في الفريق الملكي.