مدافع ريال مدريد السابق يقترب من إيطاليا

تراجع كبير لمسيرة البرتغالي

أشارت تقارير لوجود عروض من الدوري الإيطالي للتعاقد مع مدافع ريال مدريد السابق البرتغالي فابيو كوينتراو خلال انتقالات يناير الجارية.

الظهير الأعسر حالياً بلا نادي منذ يوليو الماضي بعد انتهاء عقده رفقة آخر الأندية التي مثلها، وهو ريو آفي في البرتغال.

وأفادت "سكاي" أن فيورنتينا وبولونيا قدما عروضاً رسمية من أجل إعادة المدافع البرتغالي للملاعب من جديد خلال الأيام المقبلة.

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وشهد مشوار كوينتراو تراجعاً كبيراً منذ رحيله عن ريال مدريد، إذ خرج معاراً إلى موناكو وسبورتينج لشبونة، قبل أن ينتهي عقده مع الملكي في 2018.

وعاد كوينتراو بعدها مجدداً إلى ريو آفي، ولكن لعب معه الموسم الماضي فقط 18 مباراة، وعانى من تعدد الإصابات وتراجع المستوى.

وتُوج البرتغالي الدولي مع الملكي بدوري الأبطال والدوري الإسباني، ومثله في 106 مباراة بكل المسابقات.