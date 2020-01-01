نجم ريال مدريد يرحب باللعب في الدوري الإنجليزي

لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد سعيد بدوره في النادي الملكي ويريد العودة للمباريات ويرحب باللعب في الدوري الإنجليزي.

أعرب اللاعب لوكاس فاسكيز نجم فريق ريال مدريد عن أمله في عودة مباريات كرة القدم قريبًا بعدما توقفت مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ذا جارديان"، وأكد خلالها أن كرة القدم ستساعد المجتمع على تجاوز الأزمة الحالية.

وتطرق فاسكيز خلال حديثه لفكرة اللعب خارج ريال مدريد وبالتحديد في الدوري الإنجليزي، وأعرب عن أمله في الاعتزال مع الملكي.

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وقال فاسكيز: "لو استطعنا اللعب ببعض الإجراءات الصحية التي تحافظ على الجميع سيكون من المذهل أن ننهي الموسم، الأمر جيد من أجل المجتمع ألا يفكر في فيروس كورونا لمدة ساعتين، لكن على الجميع أن يكون مسؤول هذا هو الأهم".

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وعن تخفيض الرواتب: "القائد راموس اجتمع معنا وتحدثنا لنقيم الموقف، ريال مدريد عائلة كبيرة ومن الهام أن نكون جميعنا نسير في نفس الاتجاه، وقمنا بما نظن أنه صحيح".

وأردف عن مستقبله: "حلمي هو الاعتزال في ريال مدريد لكن في كرة القدم لا تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، وفي صغري كنت أتابع الدوري الإنجليزي كثيرًا مع شقيقي".

وأكمل: "البطولة هناك جذابة للغاية ومن الرائع لعب كرة القدم لديهم، أرى عندهم بعض الأمور التي تناسب شخصيتي وإمكانياتي".

جدير بالذكر أن لوكاس فاسكيز كان قد بدأ مشواره مع ريال مدريد في عام 2007 عندما جاء من ناشئي فريق أورال قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2015 بعدما لعب في إسبانيول لفترة إعارة.