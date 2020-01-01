رابطة اللاعبين تعطل عودة الدوري الإسباني

هل تتأجل عودة الليجا؟

اعترضت رابطة اللاعبين الإسبان على قرارات الحكومة بشأن جدول عودة الليجا مع انطلاق شهر مايو وخطة استئناف البطولة.

الأندية الإسبانية بدأت تخضع لفحوصات فيروس كورونا قبل العودة إلى التدريبات خلال الأسبوع الجاري.

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كما كشفت تقارير صحفية عن استعدادات فرق برشلونة وريال مدريد لاستكمال التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ رابطة اللاعبين أرسلت خطابًا إلى المحكمة الرياضية العليا تعلن رفضها لخطة الحكومة بشأن استئناف النشاط الرياضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الرابطة تسائلت عن موقف وزارة الصحة من خطة الحكومة، كما رأت أنّ القرار المتخذة لم تتبع البروتوكول الذي ينص عليه الدستور مما يجعلها مخالفة ولا يمكن الالتزام بها.

وبالنسبة للجزء المتعلق أيضًا بالانتهاكات الخاصة بالدستور، فإن خطة الحكومة تخالف ما أقرته وزارة الصحة بشأن التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، إذ لن يتم عزل أي شخص تعامل مع مرضى بالوباء بالطريقة المنصوص عليها.

وكان آخر اعتراض للرابطة يتعلق بخوض مباراة كل 72 ساعة، لأنّه مع ارتفاع درجات الحرارة فسوف تتعرض صحة اللاعبين للخطر، خاصة وأنّ المباريات من المفترض أن تُقام على درجة حرارة لا تزيد على 32 درجة مئوية وهو ما لن يحدث.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإنجليزي ونظيريه الإيطالي والألماني وضعوا خططًا لاستكمال مباريات كرة القدم بعد توقف دام نحو شهرين وربما يزيد.