نجم بايرن ميونخ ينجو من السجن بأعجوبة

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أفلت لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ من عقوبة الحبس في إسبانيا بعد قبول طلب استئنافه ضد الحكم.

وتعود أصل القصة إلى عام 2017 عندما حدثت مشاجرة بينه وبين صديقته أدت إلى دخولها المستشفى مع بعض الإصابات.

في ذلك التوقيت أصدرت المحكمة أمرًا تقييديًا لمدة ستة أشهر ضدهما، لكن الزوجين اخترقاه بالسفر إلى الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر في شهر العسل.

وبعد العودة مجددًا إلى مدريد، تم القبض على هيرنانديز لمخالفته الأمر وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر عام 2019.

الفرنسي قدم استئناف بخصوص مذكرة التوقيف وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر، لتعلن محكمة مدريد قبول الاستئناف.

ما هي شروط المحكمة بعد قبول الاستئناف؟

محكمة العدل العليا في مدريد أعلنت يوم 13 أكتوبر عن رفضها استئناف اللاعب وطلبت حضوره بشكل طوعي في المحكمة الجنائية رقم 32 في مدريد للمثول أمام المحكمة.

لتعود من جديد وتعلن قبولها الاستئناف لكن بشروط، حيث سيتعين على هيرنانديز الآن الالتزام بألا يكون مذنبا بأي شيء جديد لمدة أربع سنوات.

كما أن اللاعب الفرنسي سيدفع 400 يورو يوميًا لمدة 240 يومًا، حيث سيصل مجموع الغرامة إلى 96 ألف يورو.

وشددت على أن إذا تم انتهاك هذه الشروط فسيتعين عليه الذهاب إلى السجن.

ما هو موقف هيرنانديز من المشاركة طوال الفترة الماضية؟

المدافع الفرنسي لم يغب الفترة الماضية عن المشاركة مع فريقه بايرن ميونخ، وظهر في مباراتي باير ليفركوزن وهوفنهايم على مستوى الدوري ومباراة بنفيكا في دوري الأبطال.

يذكر أنّ هيرنانديز شارك في 9 مباريات مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في جميع المسابقات.

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