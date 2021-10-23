يرفض اللقاح الآن فقط.. كيميش يكشف حقيقة أزمته مع الكورونا؟

تصريحات واضحة من النجم الألماني..

رد نجم بايرن ميونخ جوشوا كيميش على الأنباء التي انتشرت حول رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا، فأكد على صحة ذلك ولكنه شرح أن الخطوة "للفترة الحالية" فقط.

ونشرت صحيفة بيلد بالأمس تقريرًا عن أن كيميش رفقة 5 لاعبين آخرين من بايرن ميونخ رفضوا التحصل على لقاح كورونا، مما أثار جدلًا كبيرًا حول أسبابهم لتلك الخطوة وطرح فكرة الإهمال.

هذا ما دعا كيميش للخروج إلى الإعلام لتوضيح الصورة بعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم، التي انتهت بالانتصار البافاري برباعية نظيفة يوم السبت في الدوري الألماني.

ماذا قال كيميش عن عدم تلقي اللقاح؟

وفي حديثه لشبكة سكاي سبورتس، قال كيميش "نعم، لم أتحصل على اللقاح، لا يزال لديّ بعض المخاوف بشأن الدراسات على المدى الطويل".

كما أضاف صاحب الـ26 عامًا "أدرك مسؤوليتي جيدًا وألتزم بكل الاجراءات الاحترازية، بدون اللقاح يخضع اللاعبون لمسحة كل ثلاثة أو أربعة أيام".

وأتم كيميش "على كل شخص أن يتخذ قراره بنفسه، أنا لا أنكر وجود كورونا أو ضد اللقاح، لكني كما قلت لدي شكوك وأحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار".

ما هي الحملة التي أطلقها كيميش ضد كورونا؟

كيميش رفقة زميله في بايرن ميونخ ليون جوريتسكا أطلقا حملة بعنوان "ركل كورونا" مع انطلاق أزمة كورونا في عام 2020.

وقام الثنائي بالتبرع بمليون يورو من أجل مساعدة العالم على تخطي الجائحة.

ربما ما أسهم في تمسك كيميش بعد تلقي اللقاح هو إصابة مدربه يوليان ناجلسمان بكورونا الأسبوع الماضي رغم اللقاح.

وكان بايرن ميونخ عبر مديره الرياضي حسن صالح حميديتش قد أكد أن قرار تلقي اللقاح من عدمه يعود إلى الشخص وليس إجباريًا.

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