نجم بايرن ميونخ السابق على رادار الدوري السعودي

يبدو أن هناك عددًا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، تضع عينها على أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني السابقين، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من يوم 2 يناير، وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر عام 2022، حيث تتسابق جميع الأندية من أجل الحصول على أفضل اللاعبين.

ووفقًا لصحيفة "Takvim" التركية، فإن النجم البرازيلي لويس جوستافو، لاعب فنربخشه الحالي، وبايرن ميونخ الألماني السابق، على رادار أندية سعودية وفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن هناك عددًا من الأندية السعودية والفرنسية تستعد لتقديم عرض للويس جوستافو، حيث ستقوم إدارة فنربخشه بتقييم العروض للاعب الذي يبلغ من العمر 34 عامًا.

وأكدت الصحيفة على أنه في حالة وصول عرض مرضي لإدارة فنربخشه، سيتم الموافقة عليه فورًا، على أن يرحل اللاعب البرازيلي عن صفوف الفريق في الشتاء المقبل.

وينتهي عقد لويس جوستافو مع نادي فنربخشه في عام 2023، حيث تريد إدارة النادي التركي الاستفادة منه ماليًا، خاصة بعد أن دفع النادي مبلغًا كبيرًا في ضمه من مارسيليا الفرنسي.

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يذكر أن فنربخشه تعاقد مع جوستافو في صيف 2019 قادمًا من مارسيليا، مقابل 6 ملايين يورو، وتعرض اللاعب لانتقادات حادة الفترة الماضية، بسبب مستواه مع فريقه ببطولة الدوري التركي.