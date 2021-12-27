تغيير رقم جوال حمد الله مفتاح تألقه مع الاتحاد!

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، نصيحة إلى مسؤولي نادي الاتحاد، بضرورة تغيير رقم جوال المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الجديد، من أجل ضمان تألقه مع النمور.

الاتحاد تعاقد مع حمد الله واللاعب يصل إلى جدة

تعاقد نادي الاتحاد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن قامت إدارة نادي النصر بفسخ التعاقد معه.

النصر كان قد أعلن خلال شهر نوفمبر الماضي، عن فسخ عقد حمد الله لأسباب قانونية، لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليرحل اللاعب ويصبح حرًا.

ولكن بعض التقارير الصحفية أكدت على أن السبب في فسخ التعاقد، أن حمد الله أبدى اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة النصر أمام الرائد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث قام بكسر "السبورة" الموجودة في غرفة خلع الملابس.

وعندما استفسرت إدارة النصر من اللاعب عن الواقعة، وطلبت منه الحضور من أجل التحقيق معه، قام حمد الله بإرسال رسائل عبر الجوال إلى المدير التنفيذي للنادي، بها تهديد ووعيد، وهو الأمر الذي دفع الإدارة لفسخ التعاقد مع اللاعب المغربي.

تغيير جوال حمد الله مفتاح تألقه مع الاتحاد!

الصرامي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الأمر انتهى وحمد الله أصبح لاعب اتحادي، ولكن أرى أن الاتحاديين أعطوه إشارات واضحة جدًا ومفهومة له ولغيره، أنه مثل زملائه ولا فارق بينهم".

وتابع: "حمد الله جاء السعودية في رحلة تجارية عادية، والاستقبال كان بسيطًا إلا من بعض الجماهير، والتدريب كان مع زميله كريم الأحمدي، ولم نشعر بأنه جاء لإنقاذ النادي، لأنه جاء والفريق متصدر".

واستطرد قائلًا: "رسالة الاتحاد لحمد الله هي، إذا جئت للمشاركة والتركيز في الملعب فأهلًا وسهلًا، وإذا أردت أن تصدر المشاكل مثلما فعلت مع الأندية السابقة لك فليس لك مكانًا عندنا".

سعود الصرامي :

أنصح الاتحاديين أن يطلبوا من "حمدالله" أن يغير جواله ..

الحصاد الرياضي ...@L9arami pic.twitter.com/WtOpxFQd3V — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 26, 2021

ووجه الصرامي نصيحته لإدارة النصر قائلًا: "أنصح الاتحاديين أن يطلبوا من عبد الرزاق حمد الله أن يغير رقم جواله، لكي لا يأتي شخص يقول أن كورونادو يمرر الكرة إلى رومارينيو ويقصدون أن لا يمرروا لك الكرة، مثلما حدث مع اللاعب من قبل".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "هناك أشخاصًا معروفين ويحبون دائمًا أن يلعبون على هذا الأمر، وقد يقوموا بالاتصال بحمد الله ويقولون له بأن زملائه يريدون تهميشه، ثم يبدأ في أزمات مع النادي".

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