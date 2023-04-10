نجم الهلال: كنت أتفادى الوقوع على ملعب الوحدة خوفًا من الحشرات

ملعب الشرائع يُعاني من مشكلة الحشرات

shahid

ظهرت مشكلة الحشرات في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة مجددًا للضوء بعدما عكرت صفو المشهد في مباراة الوحدة والاتحاد يوم أمس في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

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المشكلة كانت قد ظهرت للعلن وأثارت استياء جميع المتابعين خلال مباراة الوحدة والنصر التي شهدت إحراز النجم كريستيانو رونالدو لسوبر هاتريك، حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر السوشيال ميديا الآلاف من الحشرات مما أثار الكثير من الجدل حول جاهزية الملعب لاستقبال المباريات.

الأمر تكرر مجددًا في مباراة الأمس بين الوحدة والاتحاد، حيث أظهر البث المباشر للمباراة امتلاء الملعب نفسه، وليس فقط المدرجات، بالحشرات، وهو ما أثار الاستياء مجددًا وجعل العديد من النجوم السابقين والإعلاميين والنقاد الرياضيين يُطالبون بحل نهائي لتلك المشكلة وحساب المسؤولين عن الملعب.

محمد الدعيع نجم الهلال السابق كان أحد هؤلاء، حيث أكد أن الحشرات في ملعب الشرائع مشكلة قديمة جدًا من وقت لعبه، مطالبًا بحساب المسؤولين عن عدم رش الملعب بالمبيد الحشري قبل المباريات.

وكشف الدعيع أحد الأسرار الطريفة عنه، بقوله "مشكلة الحشرات في ملعب الشرائع قديمة جدًا، منذ كنت ألعب كرة القدم، كنت أعاني من تلك المشكلة في مباريات الوحدة حتى أنني كنت أتفادى الوقوع على أرض الملعب من الحشرات".

الإعلامي خالد الشنيف علق على حديث حارس المرمى الأسطوري قائلًا "عرفنا اليوم أحد الأسرار عن الدعيع وهو خوفه من الصراصير".

يُشار إلى أن الاتحاد ورغم تلك الحشرات نجح في العودة إلى جدة بالنقاط الثلاثة بعدما أنهى اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

Shahid