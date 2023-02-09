منظر مرعب! .. الحشرات تفسد ليلة سوبر هاتريك كريستيانو رونالدو

الصورة ظهرت سيئة أمام العالم وانتشار الأمراض والأوبئة في الملاعب وارد من وراء هذه الحشرات

بينما اتجهت أنظار العالم كله ليلة أمس الخميس، تجاه استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، لنقل ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخي مع النصر أمام الوحدة، أفسدت الحشرات هذه الليلة.

صاروخ ماديرا أحرز بالأمس أول سوبر هاتريك "رباعية" له بقميص العالمي في شباك فرسان مكة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وأثناء نقل قناة "SSC" للمباراة، ظهر تجمع الحشرات من جراد وغيره بصورة كبيرة حول إضاءات الملعب في أكثر من لقطة، ليظهر الاستاد بصورة هي الأسوأ.

الإعلامي الرياضي تركي العجمة تعجب من موافقة رابطة دوري المحترفين على إقامة المباراة على هذا الملعب مع علمها بانتشار الحشرات به، محذرًا من انتشار الأمراض والأوبئة بين الجماهير واللاعبين من وراء التجمع المرعب للحشرات بالصورة التي ظهرت عبر الشاشات.

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر للنقطة الـ37، ليعتلي صدارة جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بفارق الأهداف على الشباب؛ صاحب الوصافة، بينما تجمد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الـ13.