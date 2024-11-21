"كدت أودع أهلي بسبب عرض وبرنامج كان سيجعلني أطلق زوجتي" .. نجم النصر السابق يكشف المفاجآت

شراحيلي يكشف موقفه من الاعتزال..

تحدث شايع شراحيلي، نجم النصر الأسبق، بشأن كواليس انضمامه إلى صفوف النادي العاصمي في بدايته، والسر وراء رحيله، كاشفًا عن عرض كاد أن يتسبب في وداعه لأهله.

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واستهل شايع شراحيلي مشواره في صفوف النصر، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2009، واستمر حتى 2018، قبل رحيله إلى صفوف القادسية، ومن ثم الفيصلي، قبل أن يتوقف عن اللعب منذ 2022، علمًا بأن شراحيلي واجه قرارًا من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بإيقافه لمدة موسم واحد، إبان فترته في القادسية، بداعي تناول مادة محظورة رياضيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال شراحيلي، عبر برنامج "طارق شو"، إنه كان ضمن ضحايا تصفية الحسابات مع الأمير فيصل بن تركي، وكلمة تسببت في مغادرته للنادي، مضيفًا "جاءني أحد وقال لي (ايش سويت للنصر؟)، أنا كنت أرى النادي أكثر مما رأيت أهلي في ذلك الوقت، وهذه الكلمة (هدّت حيلي)"، كما اعترف بأنه خسر كل شيء برحيله عن النصر.

وأضاف شراحيلي أنه أعطى الثقة لإدارة النصر، لدرجة أنه وقع مع القادسية وهو في الإدارة النصراوية، إلا أن الثقة تسببت في خسارته مبلغ مليون و800 ألف ريال، لأنه لم يقرأ المكتوب في المخالصة، منوهًا بأن لم يقرر اعتزاله بعد، ويمكنه العودة للملاعب، ولكن جاءه عرض كاد أن يتسبب في سجنه، بقوله "لو أسوي هذا العرض (يمكن أوحش أهلي)، وطُلب مني توقيع على شيكات للحصول على مبلغ مليوني ريال، بسبب قرار إيقافي، ووكيلي لم يقدم استئنافًا، ورفضت التوقيع على الشيكات حتى لا أفتقد أولادي".

GOAL

وتحدث شراحيلي بشأن بعض الكواليس، قائلًا إن مدرسًا كان وراء ذهابه إلى النصر، وقد لعب كل المراكز في البداية، وبدأ مشواره كصانع ثم عاد للدفاع، قبل أن يصبح لاعب وسط وهو أفضل مراكزه، كما تحدث بشأن أحد البرامج الذي كاد أن يتسبب في طلاقه، مضيفًا "كانوا يوجهون الادعاءات إليّ، وبسببه عدت إلى منزلي ولم أجد زوجتي".