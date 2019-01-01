الرقابة على المنشطات تقرر إيقاف شايع شراحيلي لاعب القادسية

إيقاف شايع شراحيلي لمدة عام

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إيقاف شايع شراحيلي، لاعب فريق نادي القادسية السعودي، لمدة موسم واحد.

ونشر الحساب الرسمي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرار إيقاف شايع شراحيلي لاعب القادسية.

وجاء القرار بعد فحص عينة لاعب القادسية في مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات، والمعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA".

وثبت وجود عناصر محظورة أو نواتجها الإيضية، أو الأثار الالة عليها، في العينة التي أخذت من اللاعب، وهو لانتهاء 1/2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات الرياضية.

المادة المحظورة "Amphetamine"، وهي مادة محظورة رياضيًا أثناء المنافسات الرياضية، وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب شايع شراحيلي لمدة عام منذ إيقافه المؤقت بتاريخ 11 مارس 2019، وحظره من المشاركة في المنافسات الرياضية، وعودته للمشاركة في التدريبات خلال شهرين.