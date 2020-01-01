نجم الأرجنتين: ميسي يستحق أن تذهب للحرب من أجله

مهاجم برشلونة يتمتع بحس فكاهي داخل غرفة الملابس

أكد رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي ومنتخب الأرجنتين، أنه قد يذهب للحرب من أجل ليونيل ميسي لو تطلب الأمر ذلك.

دي بول لعب مع ميسي للمرة الأولى بالأرجنتين في 2018، وأصبح أساسياً بالفريق لتتطور علاقته بمهاجم برشلونة طوال الفترة الماضية.

لاعب التانجو يؤمن أن ميسي الحاصل على 6 كرات ذهبية، يمتلك الصفات اللازمة للقائد المثالي لمنتخب بلاده.

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وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":"أنت تنظر نحوه كأسطورة ولكن عندما تبدأ في مشاركة الأشياء معه، تشعر أنك تريد أن تسأله عن أطفاله وعائلته بدلاً من إبداء رأيك فيه كلاعب".

وأضاف:"عندما يكون ميسي قائدك، فهذا يجعلك تخوض الحرب من أجله إذا طلب منك ذلك، الشيء الأساسي لديه هو معرفة مهام الجميع وما يمكن توقعه، وليس احتلال عناوين أغلفة الصحف".

وتابع:"ميسي لا يمكن المساس به، أي لاعب آخر بالفريق يساهم بالمطلوب منه في الملعب".

وأما عن روح الدعابة في غرفة ملابس الأرجنتين:"أحياناً أقوم بطرح الأفكار والنكات، وأجد بعض اللاعبين يتجاوبون معي بشكل سريع مثل باريديس وحتى ميسي نفسه".

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وفي نهاية حديثه دافع دي بول عن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، والذي تعرض لانتقادات حادة من النقاد والجماهير بسبب اختياراته للفريق.