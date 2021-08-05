نجل الأسطورة مايكل بالاك يفارق الحياة عن عمر 18 عامًا

نبأ صادم للغاية..

فُجِع أسطورة كرة القدم الألمانية مايكل بالاك بنبأ وفاة نجله إميليو عن عمر ناهز 18 عامًا أثناء تواجده في البرتغال.

ووفقًا لما نشرته القنوات البرتغالية، فإن وفاة الشاب أتت بسبب حادثة دراجة رباعية.

وأكد تشيلسي نبأ الوفاة بعدما نشر تغريدة عبر تويتر يُعزي فيها أسطورته ويتمنى له الصبر على هذه الفاجعة.

النادي الإنجليزي كتب "كل من مرتبط بنادي تشيلسي يشعر بالصدمة والحزن عندما علم بوفاة إميليو بالاك في سن 18 عامًا".

وتابع بيان البلوز "كل أفكارنا مع والده مايكل وعائلته في هذا الوقت الحزين".

ويمتلك بالاك بجانب إميليو طفلين آخرين وهما لويس وهو الأكبر ويبلغ من العمر 20 عامًا، وجوردي الأصغر ابن 16 عامًا فقط.

بالاك أحد أهم لاعبي كرة القدم ربما في التاريخ بمسيرة طويلة مع منتخب ألمانيا، ومسيرة ناجحة مع بايرن ميونخ وباير ليفركوزن محليًا، وتشيلسي في إنجلترا.

أربع سنوات مع تشيلسي حقق خلالها بالاك كل الألقاب الممكنة باستثناء دوري أبطال أوروبا، واختتم مسيرته مع ليفركوزن في 2012 واتجه بعدها للعمل الإعلامي.