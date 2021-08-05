50 مليوناً .. ليفربول يجعل صلاح الأعلى أجراً في تاريخه!

ليفربول يغري محمد صلاح لتجديد عقده

تسود ليفربول حالة من الغموض بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، والذي من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2023.

وكشفت تقارير أن نادي ليفربول يستعد للتفاوض لتجديد تعاقده مع اللاعب المصري من أجل الإبقاء عليه داخل أسوار أنفيلد.

بماذا أفادت التقارير الصحفية بخصوص صلاح؟

حسب تقرير نشرته صحيفة "ليفربول إيكو" أن إدارة ليفربول تسعى لربط نجوم الفريق بعقود طويلة الأمد خاصة النجم المصري محمد صلاح.

وأضافت أن مفاوضات ليفربول مع صاحب الـ29 عامًا عن تجديد تعاقده قد تكون أكثر صعوبة خاصة أنه من المتوقع أن يطالب اللاعب بزيادة راتبه من 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حتى يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا بحسب المصدر.

لطالما كان مستقبل المصري في ليفربول موضع تساؤل منذ موسمه الأول المثير في ميرسيسايد لكن هذه الضوضاء قد تهدأ بشكل كبير بعد مكافأته بعرض جديد قد يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

من أخر من جدد عقده في ليفربول؟

بعد التعاقد مع إبراهيما كوناتي في وقت سابق، تحول تركيز الريدز إلى ربط لاعبين فريقهم بعقود طويلة الأجل.

ووقع ألكساندر أرنولد عقدًا جديدًا طويل الأمد الأسبوع الماضي، وكان فابينيو هو التالي ووقع الثلاثاء ثم تبعه الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وأصبحت الأولوية الآن لدى الإدارة تجديد عقود كلًا من ساديو ماني وفيرجيل فان ديك وروبرتسون وعلى رأسهم محمد صلاح أما بالنسبة لجوردان هندرسون فمستقبله مع الفريق لايزال محل شك.

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