نتيجة تاريخية وصراع على القمة .. صلاح بعبع رونالدو الجديد بعد ميسي!

رحل من إسبانيا بعد رحلة طويلة من الصراع مع ميسي فوجد قرينه في إنجلترا على هيئة محمد صلاح!

عندما تشاهد مسيرة رونالدو ولو كنت حتى متابعًا خفيفًا لكرة القدم عليك أن تقف للحظات وتبدي الاحترام لذلك الرجل الذي جاء من أدنى المستويات ليكون النجم الأول في العالم لسنوات طويلة.

رونالدو ربما يختلف البعض على طريقة تعامله مع نجوميته، أو يختلفون على ترتيبه ضمن الأفضل في العالم أو التاريخ، لكن لا أحد يختلف أنه أحد أعظم من لمسوا الكرة على الإطلاق.

النجم البرتغالي حقق كل شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة قدم في مسيرته الاحترافية إلا كأس العالم الذي لم يحققه الكثير من النجوم ولم يقلل من نجوميتهم شيئًا.

ها نحن قد قدمنا قرابين الولاء والاعتراف بفضل رونالدو على كرة القدم العالمية قبل أن ندخل في تفاصيل موضوعنا الخاص باليوم، تجنبًا لأي اتهامات قد تطولنا من محاباة للاعب أو غضب على الآخر.

صلاح من المقاولون إلى الأفضل في العالم

لا أحد عاقل في العالم قبل عشر سنوات كان يتوقع أن يتحدث أحدهم بمقارنة بين محمد صلاح اللاعب المصري الشاب في صفوف المقاولون العرب وكريستيانو رونالدو نجم نجوم ريال مدريد والمنافس الأول لليونيل ميسي على كل شيء في البطولات الأوروبية والألقاب الفردية.

لكن هذا هو الحال اليوم وبعد أن أصبح صلاح هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي بحسب العديد من المحللين ونجوم الكرة السابقين.

صلاح تتم مقارنته بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وأفضل نجوم العالم في الوقت الحالي.

حتى عندما يتم تسريب ترتيب الكرة الذهبية نجد أن النجم المصري قد حل ثالثًا عن موسم صعد فيه ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس ولم يحقق أي بطولات.

صلاح بعبع رونالدو!

البعض ذهب بعيدًا وأصبح يتحدث عن تفوق محمد صلاح الكاسح على كريستيانو رونالدو، حيث هيأت الظروف نفسها ليكونا سويًا في بطولة واحدة بداية من هذا العام.

المواجهات السابقة بين الثنائي حدثت بالفعل، لكن أرض الميدان كانت تتلون بألوان دوري أبطال أوروبا، وبداية من هذا العام اختلفت طبيعة المباريات لتكون ضمن بطولة الدوري الأقوى في العالم.

أول مواجهة بين صلاح ورونالدو في الدوري الإنجليزي انتهت بتفوق واضح وكاسح للنجم المصري الذي فاز فريقه بخمسة أهداف نظيفة على ملعب أولد ترافورد في مشاركة كاملة لكريستيانو.

صلاح سجل هاتريك تاريخي لم يحرزه من قبل في كل البطولات سوى رونالدو الظاهرة على ملعب أولد ترافورد، ولم يحرزه أبدًا أي لاعب سواه في تاريخ الدوري الإنجليزي كله.

في المقابل سجل رونالدو هدفًا ولم يتم اعتماده بداعي التسلل، وكان ظهوره في المباراة باهتًا ومتأثرًا بوضوح بحالة ليفربول وصلاح الرائعة.

تشابهات صلاح وميسي

حسنًا، ميسي هو الآخر خارج المقارنة بالنسبة للبعض، ولهم كل الحق فالأرجنتيني حقق ما لم يحققه سواه سواء على مستوى الألقاب الجماعية أو الفردية، وفي طريقه لتحقيق المزيد.

لكن منذ اليوم الأول له في المقاولون العرب ويشبه البعض محمد صلاح بليونيل ميسي، سواء في أسلوب اللعب أو السرعة أو قصر القامة والاعتماد على القدم اليسرى.

صلاح الآن استقبل رونالدو في الدوري الإنجليزي نفس الاستقبال الذي تلقاه البرتغالي من الأرجنتيني في الدوري الإسباني قبل سنوات عندما جاء من مانشستر يونايتد.

المصري هو النجم الأول حاليًا للدوري الإنجليزي كما كان حال ميسي في 2009، ورونالدو سيكون هو خصمه على مدار الأشهر المقبلة، وتأجج ذلك الصراع في جائزة لاعب الشهر في سبتمبر.

كذلك ذهب فريق صلاح لمعقل كريستيانو رونالدو وحقق الفوز عليه بنتيجة تاريخية، كما كان الحال في الكلاسيكو قبل سنوات بين ريال مدريد وبرشلونة في حضور الثنائي البرتغالي والأرجنتيني.

بيت القصيد

قد يكون صلاح هو الأفضل في الوقت الحالي، لكن رونالدو كان الأفضل لسنوات طويلة، واستطاع بصراعه مع ليونيل ميسي على مدار 15 عامًا أن يشكلا المنافسة الأكثر حدة بين أي لاعبين عبر التاريخ.

ربما يملك صلاح عمرًا أطول في الملاعب من كريستيانو رونالدو، وربما يستمر في تفوقه عليه خلال السنوات القليلة الماضية، لكن لا يجب أن ننسى أن البرتغالي تفوق على نظيره المصري في كل مناسبة ممكنة قبل مواجهة أولد ترافورد الأخيرة.

قد تكون الحقبة المقبلة هي تلك الخاصة بصلاح وجيله وقد تتشابه منافسة صلاح ورونالدو بتلك الخاصة بكريستيانو وميسي، لكن في نهاية اليوم سيبقى الثنائي الأرجنتيني والبرتغالي في مكانة خاصة بهما، وسيبقى لصلاح مكانة أرفع في قلوب أبناء النيل.

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