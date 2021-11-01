جول 50 2021 تصويت الجمهور: كيف يعمل؟

هذا العام الأمر للجمهور للتصويت على أفضل لاعب ولاعبة في 2021

جول 50 عاد ولكن ليس كما تعرفوه.

قائمة أفضل 50 لاعب ولاعبة شهدت تغييراً مثيراً، في الماضي كان الفائزون يتم تحديدهم عبر خبراء من 42 نسخة، هذا العام أنتم القراء من سيحدد من يتصدر القائمة.

كيف سيحدث الأمر؟

قمنا بعمل قائمتين قصيرتين بأفضل 50 لاعب ولاعبة يمكن الإطلاع عليهما عبر تطبيق جول أو أونلاين.

لن يكون الأمر مجرد التصويت على لاعبك المفضل، ولكن عوضاً عن ذلك ستواجه مجموعة من المواجهات العشوائية المختارة.

هل كان ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو في 2021؟ هل يجب على أليكسا بوتياس أن تتفوق على كارولين جراهام هانسن؟ الأمر متروك لك.

فقط اضغط على الصورة للتصويت، وإذا كنت بحاجة للمساعدة في التصويت يمكنك قلب البطاقة لمعرفة المزيد عن إنجازات اللاعب في العام المنصرم.

هناك قرابة 2450 مواجهة في قائمتي الرجال والسيدات، واللاعبون الأكثر تتويجاً سيفوزوا بجائزة جول 50 2021.

الأمر لا يمكن أن يكون أسهل، لذا قم بالتصويت!

ليست قائمتنا ولكن قائمتك الشخصية.