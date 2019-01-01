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نبيل بن طالب يقترب من البريميرليج

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Getty
عروض إنجليزية لنجم شالكة نبيل بن طالب

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية وألمانية أن نبيل بن طالب نجم نادي شالكة اقترب من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان بن طالب قد قدم موسمًا جيدًا مع شالكة جعله مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية، وجاءت الأندية الإنجليزية في الواجهة.

وحسب عدة مصادر صحفية، فإن أندية ويست هام يونايتد وولفر هامبتون وإيفرتون قد أبدت اهتمامها بضم النجم الدولي الجزائري.

وفي الأيام القليلة الماضية، تحدثت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن عرض رسمي من قبل نادي أستون فيلا الصاعد حديثًا للبريميرليج من أجل بن طالب.

ولم تتحدث المصادر عن تفضيل بن طالب وإدارة شالكة لعرض على حساب غيره، ولكنها أكدت أن خروجه يعد مسألة وقت فقط.

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يذكر أن بن طالب كان قد لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل بقميص توتنهام هوتسبيرز قبل التحاقه بالأزرق الملكي شالكة.

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