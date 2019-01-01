فيتسيل: لن نكتفي بهازارد وسوق دورتموند لم ينتهِ بعد

أكسيل فيتسيل يتحدث عن ميركاتو بوروسيا دورتموند بعد التعاقد مع هازارد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال الدولي البلجيكي أكسيل فيتسيل متوسط ميدان بوروسيا دورتموند إن موسم الانتقالات الصيفية بالنسبة لفريقه لم ينتهِ بعد.

وكان بوروسيا دورتموند قد أتم التعاقد مع كل من شولز وثورجان هازارد، والذي انضم شقيقه إيدين إلى ريال مدريد مؤخرًا.

وحول ذلك، رأى أكسيل فيتسيل أن ميركاتو دورتموند لم ينتهِ عند هذا الحد، وأن هناك تعاقدات أخرى قادمة في الأيام المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لا أعلم الكثير عن أسماء اللاعبين الذين سيتعاقد معهم بوروسيا دورتموند، هذه التفاصيل في يد الإدارة بالاتفاق مع المدرب"

وتابع: "ولكن هذه الأمور لا تمنع أن الفريق يعلم التدعيمات التي نريدها والتي نحتاجها خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية"

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يذكر أن أكسيل فيتسيل كان قد ترك أوروبا وذهب إلى الدوري الصيني قبل أن يعود إلى القارة العجوز مرة أخرى من بوابة بوروسيا دورتموند.